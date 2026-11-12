Detenidos en Mallorca un conocido empresario de los coches de lujo y su mujer por fraude fiscal de más de 23 millones en Alemania

Una operación policial internacional ha sacudido Mallorca. Un conocido empresario afincado en la isla, Sebastián Gensler, y su mujer han sido detenidos por su presunta implicación en un fraude fiscal millonario cometido en Alemania. La investigación apunta a un supuesto perjuicio de más de 23 millones de euros a la Hacienda Pública alemana entre los años 2022 y 2024.

El operativo, desarrollado el pasado martes 10 de noviembre, tuvo como escenario dos inmuebles de Mallorca: una villa de lujo situada en la exclusiva zona de Calvià y un establecimiento en Palma vinculado a la actividad empresarial de la pareja. Según los datos facilitados por la Policía Nacional, los agentes también practicaron otros ocho registros en territorio alemán.

La detención de Gensler y su esposa se produjo en cumplimiento de una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades alemanas. La investigación se desarrolla en colaboración con la Policía de Sachsen, que solicitó la cooperación de los agentes españoles para localizar a los sospechosos y avanzar en las pesquisas.

El despliegue policial en Mallorca permitió intervenir 13.650 euros en efectivo, 30 tarjetas bancarias, siete teléfonos móviles y cuatro dispositivos tecnológicos, entre ellos ordenadores personales y una tableta.

Los investigadores sospechan que la pareja habría operado desde Mallorca en connivencia con otras personas investigadas en Alemania. Además, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos procedieron al bloqueo de las cuentas bancarias vinculadas a los detenidos.

Sebastián Gensler es conocido en Mallorca por su vinculación al sector de los vehículos de alta gama y por ser el propietario de SG Sportwagen, empresa relacionada con el mundo del automóvil de lujo. Su detención, junto a la de su mujer, sitúa ahora su entorno empresarial y patrimonial bajo el foco de una investigación que se extiende a dos países y que gira en torno a un presunto fraude de dimensiones millonarias.

La operación comenzó a raíz de una petición de cooperación de las autoridades alemanas. La Policía Nacional recibió inicialmente una Orden Europea de Investigación y realizó distintas actuaciones para localizar a los sospechosos y tratar de paralizar la actividad de las cuentas relacionadas con la investigación.

Por el momento, las actuaciones policiales apuntan a un presunto fraude fiscal superior a los 23 millones de euros. La investigación continúa bajo la coordinación de las autoridades alemanas. Esta operación y la llegada de policías alemanes han puesto también en jaque a otros empresarios germanos, algunos de ellos vinculados con temas deportivos o de espectáculo.