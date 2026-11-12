Los perfumes que merece la pena comprar durante el Black Friday: las mejores ofertas para regalar en Navidad

El Black Friday se ha convertido en una de las fechas más atractivas para comprar perfumes con descuento y adelantar los regalos de Navidad. En 2026, el viernes negro cae el 27 de noviembre, aunque varias perfumerías ya han activado promociones anticipadas o mantienen ofertas en fragancias seleccionadas. Desde clásicos de diseñador hasta cofres con perfume y productos complementarios, las opciones abarcan distintos presupuestos.

La clave está en comparar el mismo formato y tamaño en varias tiendas, porque el precio final puede cambiar según la marca, la concentración y la disponibilidad. No todas las campañas empiezan ni acaban el mismo día. Por ejemplo, Druni anuncia su Black Week del 23 al 30 de noviembre, mientras que Notino ya ofrece descuentos en una selección de productos mediante códigos promocionales. Perfumerías Gotta, por su parte, publica ofertas con fecha límite del 15 de noviembre, y El Corte Inglés anuncia un código adicional para determinadas fragancias. Estas promociones pueden modificarse antes del Black Friday, por lo que los enlaces siguientes sirven para consultar precios actualizados, condiciones y existencias.

Los perfumes que puedes comprar en el Black Friday 2026

Los porcentajes destacados corresponden a ofertas visibles en las páginas consultadas y no garantizan que todos los perfumes de una marca tengan la misma rebaja.

Druni: perfumes y cofres con rebajas anticipadas

La página de Black Friday de Druni anuncia descuentos de hasta el 70% en perfumes seleccionados y promociones adicionales a través de su aplicación. Entre los ejemplos publicados figuran el cofre Scandal Intense de Jean Paul Gaultier que pasa de estar 84 euros a 52,95 euros, o el estuche Amor Amor de Cacharel a 54,95 euros (su precio anterior era de 102 euros) y fragancias masculinas de Hugo Boss e Issey Miyake. Su Black Week irá del 23 al 30 de noviembre, incluido el Cyber Monday.

Notino: códigos promocionales en su selección de belleza

Notino reúne sus propuestas en la página de Black Friday. La web anuncia hasta un 30% de descuento en productos y marcas seleccionados con el código bfsale y hasta un 33 % mediante el código bfapp al comprar desde la aplicación.

Comprueba qué referencias admiten cada cupón y si existe un importe mínimo. El porcentaje máximo no se aplica a todas las fragancias y los códigos pueden tener restricciones.

Perfumerías Gotta: descuentos de hasta el 62% en el Black Friday 2026

En las promociones activas de Perfumerías Gotta aparecen rebajas importantes en perfumes concretos, con promociones online anunciadas hasta el 15 de noviembre. Entre los perfumes en promoción que ya puedes comprar están Britney Spears Midnight Fantasy Eau de Parfum, que ahora se queda en 24,95 euros con un 56% de descuento; Clinique Aromatics Elixir, que pasa de estar 89,50 euros a 28,50 euros; Carolina Herrera 212 VIP Black, con un 52%, y Rabanne One Million Royal, que tiene un 39% de descuento.

Primor y El Corte Inglés: comparar marcas de diseñador

Primor también cuenta con una selección de descuento del Black Friday con una sección de Black Friday de Prada, donde aparecen fragancias como Paradoxe, Paradigme y Luna Rossa con descuentos publicados de alrededor del 43% al 48%, según el tipo de perfume que elijas. Podrás elegir el que mejor se adapte a tu estilo.

En la perfumería de El Corte Inglés, una promoción online anuncia un 10% adicional con el código FRAGANCIAS10 en una selección de marcas como las marcas Prada, Lancôme, Boss y Rabanne. Verifica que el perfume admita el código y que siga vigente.

Cómo saber si el descuento merece la pena

El Centro Europeo del Consumidor en España recuerda en sus recomendaciones para comprar en rebajas que el precio anterior debe ser el más bajo aplicado al mismo producto durante los 30 días precedentes.

Entre los consejos hay comparar precios y gastos de envío. La Directiva europea sobre indicación de precios establece reglas para que las reducciones sean transparentes y comparables.

Una compra navideña con planificación

Para aprovechar el Black Friday, elige primero la fragancia, confirma el tamaño y compara el precio final. Los cofres son una opción para regalar; un frasco individual puede convenir si ya conoces el aroma.

Revisa también las condiciones antes de pagar: el descuento máximo no se aplica a todo el catálogo. También merece la pena consultar la política de devolución y los plazos de entrega, especialmente si el perfume forma parte de un regalo.

Siempre es mejor tener presentes los consejos, los precios anteriores y los precios actuales para saber cómo comprar mejor en el Black Friday 2026.

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