Los arquitectos coinciden sin rodeos: «Lo recomendable para la rentabilidad es siempre comprar el terreno y construir tu propia casa»

Comprar una vivienda ya construida ha sido durante años la opción más habitual para quienes buscaban instalarse de forma definitiva. Sin embargo, la subida constante del precio de la vivienda en buena parte de España lleva a cada vez más personas a valorar una alternativa distinta: adquirir un terreno y levantar su propia casa desde cero, adaptada a sus necesidades reales.

Esta opción exige más planificación y un plazo más largo hasta poder mudarse, pero varios profesionales del sector consideran que puede convertirse en una inversión especialmente rentable a medio y largo plazo.

La doble revalorización de la vivienda que defienden los expertos

Según explicó el catedrático y arquitecto José Luis Esteban Penelas, comprar un solar y construir después la vivienda permite beneficiarse de una «doble revalorización», ya que aumenta tanto el valor del terreno como el de la propia edificación con el paso del tiempo.

A su juicio, esto convierte la autopromoción en una alternativa atractiva frente a comprar una vivienda ya construida, sobre todo donde escasea el suelo urbanizable. A esa posible ventaja económica se suma otra que muchos compradores valoran incluso más: la posibilidad de diseñar la vivienda por completo desde el principio.

Levantar una casa propia permite decidir la distribución de los espacios, la orientación respecto al sol o los materiales de construcción, e incluso dejar preparada una futura ampliación si cambian las necesidades familiares con el paso de los años.

Cuánto cuesta construir tu propia vivienda en España

Esta alternativa también implica asumir una serie de gastos adicionales que conviene estudiar con detalle antes de lanzarse al proyecto. Al precio del propio terreno hay que sumar los honorarios de arquitectos y técnicos, las licencias municipales, los impuestos correspondientes, los estudios previos del suelo y el coste íntegro de toda la ejecución de la obra, sin olvidar los imprevistos habituales de cualquier construcción.

Según recordó Esteban Penelas en una entrevista concedida a Telecinco, solo la compra de la parcela puede representar entre un 30% y un 60% del presupuesto total del proyecto, dependiendo de la ubicación exacta y de las características particulares del terreno elegido para construir. Ese margen tan amplio explica por qué muchos futuros propietarios necesitan asesorarse antes de comprometer sus ahorros.

El tiempo, otro factor a tener en cuenta a la hora de elegir vivienda

Otro factor diferencial importante es el tiempo que hay que esperar hasta poder instalarse definitivamente en la vivienda. Mientras que una casa ya terminada permite mudarse casi de inmediato tras completar la compraventa, construir una vivienda desde cero suele requerir entre uno y dos años completos, según la envergadura del proyecto elegido por los propietarios.

Ese plazo depende tanto de la complejidad del proyecto arquitectónico como de los tiempos administrativos de cada ayuntamiento, e incluso de posibles retrasos derivados de la meteorología o de la disponibilidad de materiales de construcción en cada momento del año. Por eso los expertos recomiendan planificar con margen antes de fijar una fecha de mudanza.

Pese a estos plazos y gastos añadidos, cada vez más familias españolas se inclinan por esta fórmula, atraídas por la posibilidad de ajustar la vivienda a su forma de vida y por el atractivo de una inversión que, según los arquitectos consultados, tiende a revalorizarse con más fuerza que una casa comprada ya terminada.