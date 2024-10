Una argentina va a una entrevista de trabajo en España y lo que pasa deja a todos sin palabras: «No me contrates»

Mudarse a un nuevo país es una experiencia que, aunque emocionante, está llena de desafíos y choques culturales. Para muchos inmigrantes, la búsqueda de empleo se convierte en una de las primeras y más importantes etapas de su adaptación. En este contexto, los procesos de selección pueden ser diferentes a lo que están acostumbrados, lo que puede llevar a situaciones inesperadas y, a veces, desconcertantes, como le ha ocurrido a una joven argentina residente en España.

La joven, mientras se preparaba para demostrar sus habilidades y experiencia, se encontró con una pregunta que la dejó sin palabras. Esta situación no sólo resalta las dificultades que enfrentan los inmigrantes al adaptarse a un nuevo entorno laboral, sino que también pone de manifiesto la importancia de entender las normas y costumbres del país de acogida. A pesar de los desafíos, la resiliencia y la capacidad de adaptación suelen ser cualidades que les permiten encontrar su lugar.

La pregunta que ha sorprendido a una argentina que vive en España

Las entrevistas de trabajo son clave para acceder al mundo laboral, y los procesos de selección suelen ser intensos debido a la alta demanda de solicitantes. Los responsables de recursos humanos utilizan diversas estrategias, a veces creativas, para identificar al candidato perfecto. Prepararse bien para estas entrevistas es fundamental, investigando sobre la empresa y formulando preguntas que permitan destacar como postulante.

Sin embargo, no siempre todo sale como se espera. Esto le sucedió a una joven argentina que reside en España, quien vivió una experiencia inesperada durante una entrevista de trabajo, la cual terminó de forma inusual. La joven compartió su historia en redes sociales, explicando cómo todo iba bien al principio. Según su relato, estaba contestando con seguridad y fluidez todas las preguntas, sintiéndose confiada en que la iban a contratar. «Todo estaba genial, ya me veía empezando al día siguiente», comenta.

Pero todo cambió cuando el entrevistador le hizo una pregunta que la dejó desconcertada: «¿Cómo calcularías cuántas pelotas de tenis caben en un autobús escolar?». La sorpresa fue tal que no supo cómo responder. Intentó pedir más detalles sobre la pregunta, pero la respuesta fue que esos aspectos no importaban. Ante la situación, decidió retirarse sin más: «Ya está, mejor que no me contraten. Me fui sin decir nada», explica en el video.

La historia se ha hecho viral en redes sociales, y muchos usuarios han comentado posibles explicaciones para esa curiosa pregunta:

«Era una pregunta de racionamiento logico. Caben todas aquellas que puedan entrar por la claraboya del bus».

«Soy de RRHH España, depende del perfil varía la contestación del seleccionado, si la Job es para directivos es la manera de solucionar, si es de ingenieros es la exactitud, si es para un contable lo estructurado. Por eso la respuesta varia tenías que responder según la Job ya probablemente ya te habían comentado».

«Cuando a mi me hacen estas preguntas yo solo digo: no tengo ese tipo de inquietudes en mi vida pero si es importante para desarrollar mi trabajo supongo que estará dentro de mi formación de la empresa».

Preguntas extrañas en una entrevista de trabajo

Las preguntas inusuales en las entrevistas de trabajo cumplen varias funciones y están lejos de ser aleatorias; cada una tiene un propósito claro. Aunque pueden tomar por sorpresa a los candidatos, si te preparas adecuadamente, podrás manejarlas con confianza. A menudo, son estas preguntas las que ayudan a identificar a los candidatos más idóneos, ya que tu currículum ya ha presentado tus habilidades y experiencia.

Los reclutadores tienen que diferenciar entre cientos de perfiles similares, por lo que buscan profundizar en la personalidad y las capacidades de los aspirantes. Las preguntas raras suelen no tener una respuesta única o correcta; en cambio, se diseñan para revelar aspectos como la habilidad de resolución de problemas, el proceso de pensamiento y el encaje cultural del candidato.

Por ejemplo, al formular preguntas que desafían al candidato a pensar de manera creativa o a gestionar situaciones imprevistas, los entrevistadores pueden evaluar su capacidad de adaptación. Cuestiones como «si fueras un animal, ¿cuál serías?» no sólo indagan sobre los gutos preferencias personales, sino también sobre las prioridades y valores del entrevistado. Por otro lado, preguntas que requieren cálculo o estimaciones permiten a los reclutadores observar el pensamiento crítico y la rapidez mental del candidato.

Al responder a estas preguntas, es crucial mantener la calma y ser honesto. Practicar con alguien de confianza puede ayudar a ganar seguridad y a preparar respuestas creativas. Además, nunca está de más pedir aclaraciones para tener un tiempo extra para pensar. Recordar que cada respuesta debe alinearse con las habilidades necesarias para el puesto puede marcar la diferencia en la evaluación final del entrevistador.