La gallega propietaria del Sol está recibiendo denuncias de personas que han sufrido daño solar

El Sol es la estrella más importante para la vida en la Tierra. Es el centro de nuestro sistema solar y la fuente de energía y calor para todos los seres vivos. Su tamaño, su brillo y su distancia son perfectos para que nuestro planeta tenga las condiciones adecuadas para albergar vida. Sin embargo, ¿sabías que hay una persona que dice ser la propietaria del Sol? Se trata de Ángeles Durán, una gallega que en 2010 escrituró ante notario la propiedad del sol. A continuación, te contamos la sorprendente historia de la dueña del Sol y los problemas que le ha traído su insólita posesión.

Ángeles Durán, la gallega propietaria del Sol

¿Qué harías si fueras el dueño del Sol? Esta es la pregunta que se hizo Ángeles Durán, una gallega que en 2010 decidió registrar ante notario la propiedad del astro rey, aprovechando un vacío legal que dejó el americano Dennis Hope, quien había reclamado la propiedad de la Luna y otros planetas.

Durán nacida en Vigo en 1961, tenía la intención de vender parcelas del Sol en eBay, a un precio de un euro el metro cuadrado, pero la plataforma de comercio electrónico no se lo permitió, argumentando que el Sol no era un bien tangible y que no podía garantizar su entrega. Durán no se rindió y siguió ofreciendo su producto en otras páginas web, aunque sin mucho éxito.

Denuncias de personas que han sufrido daño solar

Pero ser la propietaria del Sol no solo le ha traído problemas con eBay. Durán también ha recibido denuncias de personas que han sufrido daños en su salud atribuidos al Sol, como quemaduras, cáncer de piel o ceguera. Según los demandantes, Durán es la responsable última de estos perjuicios, al ser la dueña legal del astro. Durán se defiende diciendo que ella solo es propietaria del Sol, no de sus efectos, y que no tiene ninguna obligación de indemnizar a nadie.

Además de las demandas, Durán también ha tenido que enfrentarse a la negativa de las empresas de energía solar a pagarle por el uso de su propiedad. Durán reclama un porcentaje de los beneficios que generan estas empresas con la energía fotoeléctrica, ya que considera que están explotando su recurso sin su consentimiento. Sin embargo, las empresas se niegan a reconocer su derecho y argumentan que el Sol es un bien común de la humanidad.

Registro del nombre de Tarzán y participante en MasterChef Italia

A pesar de todos estos contratiempos, el espíritu emprendedor de Durán no ha quedado ahí. La gallega también ha registrado como propietaria del grito de Tarzán, el famoso sonido que emite el personaje de ficción creado por Edgar Rice Burroughs. Durán dice que tiene pruebas de que el grito original fue grabado por su abuelo en los años 30 y que le pertenece por herencia. Durán espera cobrar royalties por el uso del grito en películas, series, videojuegos y otros medios.

Además, Durán participó en el concurso culinario de televisión MasterChef Italia, donde sorprendió al jurado con sus platos inspirados en la gastronomía española, como las lentejas a la gallega con chorizo y costilleta y la tortilla de patata.