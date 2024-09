«Amargados»: un estudiante español cuenta cómo es vivir en Suiza, el país más feliz del mundo

Un estudiante español en Suiza ha compartido su experiencia en un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, desafiando la noción de que el país es el más feliz del mundo. A pesar de los índices que destacan a Suiza por su calidad de vida, el joven se siente desconcertado por la falta de comunicación entre sus compañeros suizos. Desde su llegada el pasado mes de agosto, ha observado que los alumnos son reacios a participar en clase, lo que le ha generado una sensación de aislamiento.

Durante las clases, las intervenciones son mínimas y, en los recreos, muchos prefieren distraerse con sus teléfonos en lugar de interactuar entre sí. Este comportamiento, que él califica como «amargado», contrasta con la imagen de un ambiente escolar vibrante. Además, menciona que las fiestas suelen girar en torno al consumo de alcohol en el bosque, pero con un tono que él considera poco alegre. Este testimonio invita a reflexionar sobre la vida estudiantil en un país que parece perfecto a simple vista.

La experiencia de un joven en Suiza

El inicio del nuevo curso escolar en España trae consigo la vuelta a las aulas. Aquellos que participan en programas de intercambio, como un joven en Suiza, enfrentan un desafío adicional al tener que adaptarse a una nueva cultura. Este estudiante ha compartido su experiencia en redes sociales, donde su testimonio se ha hecho viral.

A pesar de que Suiza ocupa un lugar destacado en el ranking de países más felices del mundo, el chico ha expresado su descontento con la actitud de sus compañeros. Según él, en clase existe una notable falta de interacción, ya que cuando el profesor plantea una pregunta, nadie se atreve a responder.

Asimismo, el joven critica que durante los descansos, sus compañeros prefieren distraerse con sus teléfonos en lugar de socializar. «Es que también en esos 40 minutos de clase no hablan entre ellos; Y tampoco digo que estén toda la hora hablando, pero no sé. Diversión en la vida, un poco de felicidad», explica. Su percepción es que, a pesar de estar en un ambiente educativo, la comunicación es casi inexistente.

El estudiante también menciona que los fines de semana, los suizos se reúnen en el bosque para beber, un tipo de botellón que él describe como «amargado». En resumen, su experiencia refleja una desconexión social que contrasta con la idea de felicidad asociada al país.

Los comentarios no se han hecho esperar: «Respeta la cultura de otro país que no es el tuyo. Suiza tiene fama porque su sistema educativo es muy bueno y si estás haciendo en bachiller primero deberías informarte como funciona en Suiza, en Suiza no te dejan repetir curso solo 1 vez en todo el bachillerato que dura cuatro años. así que no van a estar de juega en clase sino más bien concentrados para probarlo y poder ir a la universidad. criticar por criticar a veces te deja quedar mal»; «Cuando estuve de intercambio en Hamburgo las clases se la pasan con su iPad jugando al Brawl toda la hora y a su bola. Lo bueno es que si socializaban».

Ventajas de vivir en este país

Vivir en Suiza ofrece múltiples beneficios, especialmente en el ámbito educativo. Este país, famoso por su elevada calidad de de vida y un sistema educativo sobresaliente, proporciona un entorno óptimo para el desarrollo académico y personal de los jóvenes.

Suiza destaca por contar con uno de los sistemas educativos más notables a nivel global. Las instituciones educativas suizas se enfocan en ofrecer una formación integral que abarca no sólo conocimientos académicos, sino también habilidades prácticas. La enseñanza es de alta calidad, gracias a la dedicación de profesores bien preparados y comprometidos con el progreso de sus alumnos.

El sistema educativo en Suiza es multilingüe, permitiendo que los estudiantes aprendan en diferentes idiomas según la región, como alemán, francés, italiano o romanche. Esta diversidad lingüística enriquece la experiencia educativa y prepara a los jóvenes para un mundo interconectado. Dominar varios idiomas desde la infancia les proporciona una ventaja en el ámbito personal y profesional.

Asimismo, los colegios suizos suelen ofrecer un enfoque personalizado que se adapta a las necesidades de cada estudiante. Esto facilita un aprendizaje más efectivo, permitiendo a los jóvenes avanzar a su propio ritmo. Además, la educación práctica es fundamental, con programas que les permiten aplicar lo aprendido en situaciones reales. Las actividades extracurriculares, como deportes y artes, también son valoradas, promoviendo un equilibrio entre el estudio y el desarrollo personal.

Finalmente, vivir en Suiza implica disfrutar de un entorno seguro y estable, con una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa y un sistema de salud eficiente. Esta seguridad contribuye a un ambiente propicio para el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes concentrarse en sus estudios y actividades.