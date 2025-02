Alerta en España tras el último mensaje de una nutricionista experta: «Muchos síntomas…»

El último mensaje de una nutricionista alerta del problema de salud que puede surgir con muchos síntomas y que es común en España. Hay una señal que puede indicarnos que algo no termina de funcionar como debería en nuestro cuerpo. Sabiendo que tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. De la mano de una serie de detalles que podemos empezar a tener en cuenta, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar.

Un cambio que puede llegar a ser lo que marque un antes y un después en nuestra alimentación y quizás salud. Hay algunas señales que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en determinados cambios que pueden ser los que nos acompañen en estas próximas jornadas. Tenemos que afrontar un giro radical que puede ser clave y que quizás hasta ahora no pensábamos que fuera tan destacado. Mucho cuidado si tienes estos síntomas.

Muchos síntomas están relacionados con esta alerta

Tener las manos frías es algo que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado que tenemos por delante. Por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que podíamos obtener una serie de elementos que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante.

Es importante saber qué nos está diciendo nuestro cuerpo con cada uno de los síntomas que nos da. Sin duda alguna, tenemos que empezar a visualizar un cambio radical que hasta el momento no sabíamos que teníamos en mente y que puede ser lo que marque la diferencia.

Una opción que hasta el momento pensábamos que podía ser una señal de algo simple, pero va más allá. No sólo indica frío, según una nutricionista puede ser síntoma de falta de hierro. Tener los manos y los pies fríos es un problema mucho mayor de lo que nos imaginaríamos.

La falta de hierro también se puede manifestar en una piel más pálida de lo habitual que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. De la mano de una serie de elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante y que pueden ser claves. Esta experta no duda en poner sobre la mesa estos cambios.

Este mensaje de una nutricionista nos puede hacer descubrir un problema

Las analíticas de control son las que pueden decirnos qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo. Tener siempre las manos frías no es normal, sobre todo si la temperatura es elevada.

Puede estar detrás de una anemia que hay que detectarse a tiempo y buscar las causas de este problema de salud que afecta a cada vez más y más personas.

Tal y como nos explican los expertos del National Heart, Lung and Blood Institute: «La anemia por deficiencia de hierro puede prevenirse si usted es capaz de tratar las causas de la pérdida de sangre o problemas con la absorción de hierro que puede provocar la afección.

También es siempre una buena idea ayudar al cuerpo a mantener los niveles de hierro en los niveles necesarios manteniendo una dieta saludable que incluya buenas fuentes de hierro y vitamina C.

Las buenas fuentes de hierro incluyen frijoles secos, frutas secas, huevos, carne roja magra, salmón, panes y cereales fortificados con hierro, guisantes, tofu y vegetales de hoja verde oscuro.

Alimentos ricos en vitamina C como las naranjas, las fresas y los tomates ayudan al cuerpo a absorber el hierro.

Asegúrese de que los niños pequeños coman suficientes alimentos sólidos que sean ricos en hierro».

Señalan también la forma en la que el cuerpo puede perder hierro, más allá de una operación, hay otros elementos que pueden ser los que marquen un antes y un después en estos días que tenemos por delante. Los expertos dictan que detrás de esta anemia pueden haber otras cosas.

Ciertas afecciones o medicinas pueden disminuir la capacidad de su cuerpo para absorber el hierro y provocar anemia por deficiencia de hierro. Estas afecciones incluyen las siguientes:

Ciertas afecciones genética raras que bloquean la absorción de hierro en los intestinos o dificultan que se detenga el sangrado.

Deportes de resistencia, que pueden hacer que los atletas pierdan hierro a través de sus tractos gastrointestinales y a través de la descomposición de los glóbulos rojos.

Afecciones intestinales y digestivas, como celiaquía, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, e infección por Helicobacter pylori.

Cirugía en su estómago e intestinos, incluida la cirugía para perder peso.

Será mejor que consultemos con nuestro médico de confianza en caso de tener este síntoma que va más allá del tiempo y del esfuerzo de estos días que tenemos por delante.