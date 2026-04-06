Albert Einstein, científico, sobre la educación: «Es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela»

Después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela la educación es lo que queda, una reflexión de Albert Einstein que debemos tener en cuenta. Este genio que cambió por completo la manera de ver el mundo no sólo triunfó como físico, sino que también nos dejó frases que deberemos empezar a tener en mente. Una novedad que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estas próximas jornadas.

Einstein sabe muy bien qué la educación es uno de los pilares básicas de toda sociedad, sin ella, es imposible que podamos empezar a ver el mundo desde otro punto de vista. Una novedad que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración, con algunos elementos que, sin duda alguna, tocará empezar a tener en mente. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. La educación puede convertirse en la antesala de algo más, te vas a olvidar de lo que has aprendido en la escuela en estos días. Albert Einstein nos dejó una serie de reflexiones que hoy en día están más vigentes que nunca.

Es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela

La escuela es el lugar en el que empieza un camino que dura décadas, ese estudio del que salen los profesionales del futuro, pero cuidado, también las personas. La educación que en ella se aprende, no sólo son tablas de multiplicar o letras, sino más bien, existe algo más.

Este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Lo que parece que nos descubrió un genio que hace unas décadas, pudo cambiar por completo lo que el mundo sabía. Las leyes de la ciencia son diferentes desde que Einstein empezó a lanzar sus teorías.

Pero no sólo fue bueno creando nuevas teorías y fórmulas, también nos ayudó a descubrir un poco más sobre la manera de pensar que quizás hasta ahora no sabíamos. Este tipo de elementos que llegan pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperadas.

La escuela se centra en el elemento que podría acabar siendo lo que nos acompañará en es estos días en los que cada detalle puede acabar siendo esencial.

Esto es lo que dijo Albert Einstein sobre la educación

La educación era uno de los temas más importantes que Albert Einstein empezó a tener en consideración. En estos días en los que cada detalle cuenta de una manera que hasta el momento no esperaríamos. Este genio nos dejó algunas reflexiones sobre la educación y la vida que hay que tener en consideración en para entender nuestro presente.