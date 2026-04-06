Albert Einstein, científico, sobre la educación: «Es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela»
Toma nota de la reflexión de Albert Einstein sobre educación
La reflexión de Albert Einstein a su hijo Eduard: «La vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio…»
El filósofo Sócrates reflexiona sobre la existencia del hombre: "Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida"
La frase de San Agustín que da para reflexionar sobre la vida: "El pasado ya no es y el futuro no es todavía"
Después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela la educación es lo que queda, una reflexión de Albert Einstein que debemos tener en cuenta. Este genio que cambió por completo la manera de ver el mundo no sólo triunfó como físico, sino que también nos dejó frases que deberemos empezar a tener en mente. Una novedad que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estas próximas jornadas.
Einstein sabe muy bien qué la educación es uno de los pilares básicas de toda sociedad, sin ella, es imposible que podamos empezar a ver el mundo desde otro punto de vista. Una novedad que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración, con algunos elementos que, sin duda alguna, tocará empezar a tener en mente. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. La educación puede convertirse en la antesala de algo más, te vas a olvidar de lo que has aprendido en la escuela en estos días. Albert Einstein nos dejó una serie de reflexiones que hoy en día están más vigentes que nunca.
Es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela
La escuela es el lugar en el que empieza un camino que dura décadas, ese estudio del que salen los profesionales del futuro, pero cuidado, también las personas. La educación que en ella se aprende, no sólo son tablas de multiplicar o letras, sino más bien, existe algo más.
Este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Lo que parece que nos descubrió un genio que hace unas décadas, pudo cambiar por completo lo que el mundo sabía. Las leyes de la ciencia son diferentes desde que Einstein empezó a lanzar sus teorías.
Pero no sólo fue bueno creando nuevas teorías y fórmulas, también nos ayudó a descubrir un poco más sobre la manera de pensar que quizás hasta ahora no sabíamos. Este tipo de elementos que llegan pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperadas.
La escuela se centra en el elemento que podría acabar siendo lo que nos acompañará en es estos días en los que cada detalle puede acabar siendo esencial.
Esto es lo que dijo Albert Einstein sobre la educación
La educación era uno de los temas más importantes que Albert Einstein empezó a tener en consideración. En estos días en los que cada detalle cuenta de una manera que hasta el momento no esperaríamos. Este genio nos dejó algunas reflexiones sobre la educación y la vida que hay que tener en consideración en para entender nuestro presente.
- La mayoría de las ideas fundamentales la ciencia es esencialmente sencillas y, por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos.
- La vida es una preparación para el futuro; y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno.
- Los hombres se casan con mujeres con la esperanza de que nunca van a cambiar. Las mujeres se casan hombres con la esperanza de que ellos van a cambiar. Invariablemente ambos terminan decepcionados.
- Tengo una pregunta que a veces me tortura: estoy loco yo o los locos son los demás.
- La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.
- Si tuviera una hora para resolver un problema, me gustaría pasar 55 minutos pensando sobre el problema y 5 minutos pensando en las soluciones.
- Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas.
- La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
- El azar no existe; Dios no juega a los dados.
- Si A es el éxito en la vida, entonces A = X + Y + Z. Donde X es trabajo, Y es placer y Z es mantener la boca cerrada.
- El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar.
- Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
- Cuando tropiezas con el amor, es fácil levantarse. Pero cuando uno se enamora, es imposible estar en pie de nuevo.
- Pocas personas son capaces de expresar con ecuanimidad opiniones que difieren de los prejuicios de su entorno social. La mayoría de las personas son incapaces de formar tales opiniones.
- La mujer que sigue a la multitud suele ir más allá de la multitud. La mujer que camina sola, es probable que se encuentre a sí misma en lugares que nadie ha estado nunca antes.
- La experiencia más hermosa que podemos tener es el misterio. Es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia.
- Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la verdad.
- Mi religión consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela en los detalles leves que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente.
- La lectura, después de cierta edad, desvía la mente de sus actividades creativas. Cualquier hombre que lee mucho y usa su poco su propio cerebro cae en hábitos perezosos de pensamiento.
- La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debe mantenerse en movimiento.