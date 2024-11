Adiós a la televisión de siempre: el apagón de la TDT que lo cambia todo

En 2025, España experimentará un nuevo apagón de la Televisión Digital Terrestre (TDT), relacionado con la transición al estándar DVB-T2 y la adopción de la tecnología 4K. Esta actualización, que forma parte del Plan Técnico Nacional, traerá consigo mejoras en la calidad de imagen, permitiendo transmisiones en Ultra Alta Definición (UHD). En la primera fase, se introducirán tres nuevos canales en 4K para RTVE, Atresmedia y Mediaset, pero los televisores antiguos podrán seguir recibiendo la señal en calidad estándar (DVB-T), aunque no podrán acceder a estos nuevos canales en alta resolución.

La segunda fase del cambio, que no tiene fecha aún, se completará cuando más del 95% de los receptores TDT sean compatibles con DVB-T2 y más del 90% de los televisores sean capaces de soportar 4K con el códec H.265. Para los usuarios que no cuenten con un televisor compatible, existe la opción de adquirir un decodificador externo, que será asequible. Es importante comprobar si la televisión es compatible con las nuevas normativas revisando las especificaciones del modelo. Además, desde 2025, todos los televisores de más de 40 pulgadas que se vendan deberán ser compatibles con el estándar DVB-T2. Este cambio no será inmediato, de manera que tendremos tiempo suficiente para adaptarse a la nueva tecnología.

El nuevo apagón de la TDT que llega en 2025

En 2025, España afrontará una nueva etapa de transformación en su sistema de Televisión Digital Terrestre (TDT), conocida como el «apagón de la TDT». Esta transición está orientada a la adopción del estándar DVB-T2, que permitirá mejorar la calidad de la señal y la capacidad de transmisión de la TDT, con el fin de ofrecer una mayor resolución y más canales disponibles. Este proceso será fundamental para la llegada de canales en Ultra Alta Definición (UHD), también conocidos como 4K. RTVE, Atresmedia y Mediaset serán los primeros en ofrecer contenido en 4K, con tres nuevos canales en este formato para mejorar la experiencia de los usuarios.

El proceso de cambio comenzará con la reordenación del espectro TDT para permitir que los canales en 4K puedan ser emitidos sin problemas. La Fase 2 de esta transición tiene como objetivo expandir la oferta de canales UHD, lo que implica que los televisores deberán estar preparados para recibir esta señal. Por ahora, no será necesario comprar un televisor nuevo, ya que la TDT continuará funcionando en el formato actual (DVB-T) durante un tiempo. Sin embargo, aquellos que quieran disfrutar de la calidad 4K tendrán que asegurarse de que su televisor sea compatible con la nueva tecnología.

Si tu televisor no es compatible con el nuevo estándar, podrás recurrir a un sintonizador externo que permita que tu dispositivo reciba la señal UHD. Además, a medida que la migración avance, los usuarios deberán resintonizar sus televisores para ajustar la recepción de las nuevas señales. Si bien el plazo para esta actualización aún no está completamente definido, se sabe que el cambio definitivo no se producirá hasta que al menos el 95% de los receptores TDT sean compatibles con DVB-T2 y el 90% de los televisores puedan reproducir contenido en 4K.

Para garantizar que tu televisor esté listo para el cambio, podrás verificar si cuenta con un sintonizador DVB-T2 y los códecs HEVC o H.265. Si no los tiene, la mejor opción es adquirir un decodificador externo, que es una alternativa económica y sencilla. Los televisores de más de 40 pulgadas vendidos a partir de 2025 deberán ser compatibles con estos estándares.

En resumen, aunque el cambio a la TDT en 4K no será inmediato, los usuarios deberán adaptarse a los nuevos estándares. Se recomienda estar preparados y, en caso necesario, adquirir los dispositivos adecuados para no perderse la evolución de la televisión digital en España.

Tecnología UHD

La tecnología UHD (Ultra High Definition) ofrece una calidad de imagen superior gracias a una resolución de 3840 x 2160 píxeles, cuatro veces mayor que la Full HD. Esto se traduce en una imagen más nítida, detallada y vibrante, especialmente en pantallas grandes, donde los detalles son más evidentes. UHD también se asocia con 4K, aunque también incluye resoluciones más altas como 8K, que ofrece aún más detalles y una definición impresionante. Además, esta tecnología integra características como HDR (High Dynamic Range) y Wide Color Gamut (WCG), que mejoran la profundidad de los colores, los contrastes y proporcionan una visualización más realista y envolvente.

UHD está transformando el entretenimiento, con plataformas de streaming y canales de televisión que ofrecen contenido en 4K. Además, videojuegos y cine están adoptando esta tecnología para crear experiencias más inmersivas. Aunque los televisores UHD están ganando popularidad, la adopción de contenido 4K sigue siendo un desafío, ya que requiere una conexión a Internet rápida y un dispositivo compatible. A pesar de estas limitaciones, el futuro de UHD es prometedor, con avances continuos en calidad de imagen, soporte para 8K, mejoras en la transmisión y un aumento en la disponibilidad de contenido.