Adiós a los pelos de tu perro en el sofá: el sencillo truco para acabar con ellos en un minuto

Las vacaciones de verano están a punto de finalizar para cientos de miles de familias de todo el país y con ello se produce la vuelta a casa de los que hayan pasado unas semanas lejos del domicilio. Aterrizar en el hogar después de varios días fuera siempre conlleva una gran dificultad por la gran cantidad de que cosas que hay que organizar para iniciar septiembre de la mejor forma. Y más si en el viaje también has transportado a mascotas que sufrirán un gran estrés con el cambio de casa. Por ello a continuación relatamos los mejores consejos para que la perdida de pelo del perro o gato no suponga ningún problema con el inicio del curso.

Tener una mascota ya sea un perro o un gato entraña una gran responsabilidad. Que un animal te acompañe en el día a día es algo difícil de explicar por la felicidad que aporta tener a un amigo fiel que no se separará de tu lado en los momentos más difíciles. Todo lo que supone tener un perro o un gato es algo positivo pero también tiene sus obligaciones que tienen que ver con el aseo diario del animal que repercute directamente en la cantidad de pelos que pierden y que se pueden quedar esparcidos por todo el hogar.

Por ello hay que seguir una serie de pasos para que el pelo de tu perro no se convierta en un problema en el día a día de tu hogar. El más aconsejable y lo más fácil para evitarlo es cepillar a tu mascota asiduamente. Según la raza del perro, tendrás que saber cada cuanto tiempo cepillarlo pero es recomendable realizarlo de forma habitual para que pierda el mínimo pelo posible y este no acabe o en el sofá de tu casa o en la ropa. Para ello tendrás que utilizar unos cepillos especiales y tener cierta precaución para que la mascota no sufra. También tendrás que estar al tanto de la época en la que la raza de tu perro cambia el pelaje para estar prevenido ante una caída de pelo masiva. Tener a las mascotas aseadas todos los días también ayuda a que no pierdan tanto pelo.

Los consejos con el pelo del perro

Además del cepillado habitual, algo que es más que obligatorio, también hay otros trucos para que tu perro no pierda mucho pelo. Un clásico está relacionado con los gatos y es utilizar el clásico guante de goma, que están hechos de látex, material que tiene una buena relación con los pelos de gato ya que los atrae con facilidad. Un truco en este sentido es echar al guante algo de agua para que el efecto imán sea mayor. Al igual que los guantes, las bayetas de microfibra o las esponjas húmedas también pueden servir para solucionar el problema… en parte.

En los últimos tiempos también se ha puesto de moda limpiar tanto la ropa como el sofá y otros espacios de la casa con un rulo de cinta adhesiva que se puede comprar en cualquier establecimiento especializado. A cambio de un módico precio, esta herramienta es imprescindible principalmente a la hora de limpiar la ropa, algo que no es del todo fácil ya que los pelos de los animales se incrustan en las fibras e incluso ciertos programas de lavado no son capaces de separarlas.

Con el caso de los pelos de perro también se puede recurrir a la tecnología, algo que también es vital para acabar con estos elementos. Lo más eficaz en este sentido es la aspiradora, que es clave para sacar los pelos de los sitios más ocultos de la casa y principalmente del sofá. Esta acción es muy recomendable pero hacer un prevención con el cepillado es clave para que la bolsa de la aspiradora no acabe repleta de pelos.

Utilizar un secador con aire frío también ayudará a que los pelos se desprendan de las fibras de la ropa y sofá con facilidad y ayude a eliminar los pelos de perro de tu domicilio. En lo que respeta a la prevención de los pelos de perro en tu casa también hay que tener en cuenta que materiales como el cuero suelen repeler estos elementos y que también hay programas de lavadora especiales para que la ropa quede impoluta después después de un lavado.