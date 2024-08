Cuánto tiempo y cuantas veces al día debes sacar a tu perro

Tu perro necesita toda la atención del mundo, de la mano de una serie de elementos que van de la mano y que quizás hasta ahora no hubieras imaginado. Estamos ante un tipo de mascota que requiere mucha atención, cualquiera lo necesita y es importante que antes de comprometernos debemos estar muy pendiente de lo que nos dicta este animal. Habrá llegado el momento de determinar qué tiempo durante el día te pedirá tu mascota, algo que quizás te cueste saber si nunca has tenido un perro.

Debes tener en cuenta que el paseo del perro tiene su razón de ser, es uno de los elementos que debes tener en cuenta y que quizás acabe siendo clave para poder conectar perfectamente con algunos detalles que quizás no conocías y ahora deberás empezar a cuidar. Los perros son animales que sociabilizan con sus paseos, además de hacer las necesidades durante estas salidas deben estar preparados para ver el mundo y mantenerse en forma. Hay perros más o menos activos, pero todos necesitan salir de casa para poder ponerse en forma y estar listos para afrontar estas necesidades que son una realidad.

Los expertos responden las veces al día que debes sacar a tu perro

Sacar al perro a la calle es fundamental, especialmente si vivimos en un piso pequeño sin terraza o jardín en el que puedan correr o disfrutar del aire libre. No debemos olvidar que estamos ante un animal que necesita esta actividad diaria para hacer sus necesidades fuera de casa.

Estos animales son los que deben empezar a activar a toda la familia o a una persona que vive sola. Son la excusa para salir más, caminar y hasta correr tras de ellos. Una mascota requiere todo el tiempo posible y acabará marcando un antes y un después en este camino para el que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado lo que nos está esperando.

Un cambio importante que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos. La salud de nuestros animales es algo que debemos tener en cuenta, especialmente de un animal tan especial como un perro que se convierte en un miembro más de nuestra familia, especialmente cuando lo incluimos desde joven y nos disponemos a pasar toda su vida con él. Un compromiso que empieza con esas salidas que le debemos.

Estas son las veces en las que el perro necesita salir a la calle

Este animal que debe tener unas rutinas establecidas las puede modificar por la edad y la situación de ese perro. Es decir, si es un perro cachorro, quizás tengamos que sacarlo más a la calle, para que crea sus propias rutinas y sobre todo disfrute de esos paseos que debe realizar día a día para estar en forma.

Si es un perro mayor, puede tener más dificultades para controlar sus necesidades, por lo que debemos empezar a cuidarlo de forma ejemplar y de una manera distinta. Apostando claramente por unas salidas fuera de casa que le ayudarán a poder disfrutar del aire libre y de regular esos ciclos que pueden ser complicados de tener en cuenta.

Siguiendo los expertos de Tiendaanimal: «Según los veterinarios, lo ideal es sacarlo cuántas más veces mejor. Y es más importante el tiempo de paseo que el número de veces. Por otra parte, no existe un máximo de veces, pero sí un mínimo razonable. Este podría ser unas tres veces al día. Es recomendable que cada uno de estos paseos dure entre 15 y 20 minutos. No obstante, si no es posible, siempre pueden sacarse unos 5 o 10 minutos por la mañana y dar un paseo más largo cuando llegues por la noche, para que el perro pueda socializar, correr y disfrutar del aire libre».

Siguiendo con la misma explicación: «Un perro adulto que ya ha aprendido a hacer sus necesidades en la calle, con salir 3 o 4 veces al día es suficiente. Sin embargo, necesita hacer ejercicio, por lo que los paseos deben durar entre 45 y 90 minutos, dependiendo de sus necesidades y nivel de energía. Y es que no es lo mismo un perro pequeño tipo yorkshire que un perro grande tipo pastor alemán. Además, si te ves con ganas, siempre puedes completar estos paseos más largos con algunos más cortos».

Los paseos también son una forma de estrechar lazos entre la persona y la mascota: «Recuerda que un perro, no solo necesita comida y agua. Si no que también requiere juego, cariño y compañía. Los paseos son la oportunidad perfecta para demostrarle tu afecto y crear un vínculo maravilloso con tu mascota Sin tirones y disfrutando del momento». Un paseo que ahora sabes perfectamente el tiempo que invertirás en ello de forma efectiva.