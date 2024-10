Adiós a los pelos en el desagüe: el truco definitivo de los expertos en limpieza

El truco definitivo de los expertos en limpieza puede ayudarnos a tener el desagüe limpio en un tiempo récord. Este elemento es uno de los que debemos tener en cuenta en estos tiempos que corren y que debe ser el que nos ayude a conseguir aquello que necesitamos y más. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en cómo mantener nuestra casa, pero sobre todo baño en perfectas condiciones con este truco imprescindible.

A lo largo del año pasamos por distintas épocas en las que perdemos pelo, en especial en estos días en los que parecerá que todo cambia, habrá llegado el momento de hacer realidad esta transformación que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para acabar con este molesto elemento que puede acabar siendo el que tenga los días contados o las horas, evitando de esta manera que el agua no pueda circular. Podremos crear un problema mayor, de no limpiar correctamente nuestro baño tal y como deberíamos. Algo que quizás nos servirá de mucho más de lo esperado en estos días que tenemos por delante.

Los pelos en el desagüe tienen los días contados

Ha llegado el momento de empezar a pensar en un truco definitivo para conseguir que nuestro desagüe nos quede como los chorros del oro. Habrá llegado ese momento de empezar a crear algunos detalles que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado.

El desagüe nos quedará más que limpio con algunos elementos que hasta la fecha nunca hubiéramos imanado, es cuestión de contar con los materiales, pero también con la técnica que deseamos poner en práctica y que nos cambiará por completo la vida. Tu desagüe te quedará como nuevo con un sencillo truco de los expertos.

En general, los expertos en limpieza prestan especial atención a este tipo de elemento que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Tendremos que ver que nos depara este cambio de ciclo que podría ayudarnos a que nuestra casa quede más que limpia.

Habrá llegado el momento de empezar a gestionar determinados elementos que son claves para lograr que nuestra casa nos quede impecable. En esencia, ese desagüe es el responsable de que el agua acabe colando mucho mejor de la mano de este tipo de detalles que tenemos por delante.

El truco definitivo de los expertos en limpieza

Los expertos en desatascos y fontanería, Morga, nos indican un truco de profesional para acabar con los pelos en el desagüe de forma rápida y eficaz. Tal y como nos dicen en su página web: «Es inevitable: cuando nos duchamos, el agua arrastra pelo y jabón hasta el desagüe. En ocasiones, el jabón se solidifica y forma una masa junto al pelo, formando un considerable atasco en la boca de la tubería. Es uno de los problemas más frecuentes de las tuberías de desagüe. Un buen consejo para evitar estos atascos es recoger los pelos que hayan caído al desagüe tras cada ducha, y, después, aclararlo con agua muy caliente. También es aconsejable utilizar jabones líquidos y evitar las pastillas de jabón».

Una vez tengamos claro que hagamos lo que hagamos es casi imposible que evitemos que estos pelos acaben en el desagüe podemos poner en práctica un truco de profesionales que nos puede cambiar la vida.

Materiales:

Un trozo de alambre de unos 30 centímetros o una percha.

Un desatornillador.

Un producto desatascador o bicarbonato y vinagre.

Un par de guantes de látex.

Como eliminar los pelos del desagüe

Si no tenemos alambre en casa, una solución puede ser utilizar una percha metálica. En primer lugar, daremos forma al alambre o a la percha (en caso de utilizar una percha, el paso previo es desdoblarla, dejándola lo más recta posible).

Después, moldearemos los extremos, uno de ellos en forma de gancho. Este extremo será el que introduciremos en el desagüe para extraer el pelo, por lo que nos aseguraremos de tenga el tamaño adecuado.

El otro extremo lo doblaremos creando un ángulo recto. Así, nos servirá como mango de nuestra herramienta, ya que nos ayudará a hacer los movimientos circulares necesarios en el Paso 2.

Paso 2: maniobra para sacar los pelos.

Desatornillaremos la tapa del desagüe y la retiraremos. En primer lugar, nos colocaremos los guantes de látex e introduciremos el alambre por la parte del gancho, tan profundamente como podamos.

A continuación, haremos movimientos circulares (ayudándonos del mango) y de arriba a abajo durante al menos 30 segundos y sacaremos el alambre para eliminar los desechos que hemos recolectado.

Repetiremos la operación hasta que dejemos de notar la resistencia del atasco de pelos.

Paso 3: aclarado del desagüe.

Para el tercer paso podemos utilizar un producto desatascador, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Una alternativa casera es el bicarbonato y el vinagre. Utilizaremos medio vaso de bicarbonato que echaremos directamente en el desagüe, a continuación, añadiremos un vaso de vinagre, dejaremos que la mezcla actúe durante 5 minutos y, finalmente, agregaremos un buen chorro de agua muy caliente.