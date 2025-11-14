Adiós a los comederos de perro de siempre: su sustituto es mucho mejor y es idea de los gemelos Scott

Seguro que en alguna otra ocasión habrás visto el programa de reformas de los gemelos Drew y Jonathan Scott. En España, puedes verlo en canales como Divinity o plataformas como HBO Max y tal vez te hayas dado cuenta, que parte de su éxito radica en que de vez en cuando, sorprenden a sus clientes con ideas que aplican en sus reformas. Y una de las últimas que tuvieron tiene que ver una pareja que vive con cinco perros, y para los que diseñaron algo que ya gusta a muchos: unos comederos de perro y también bebederos que puede que quieras también en tu casa.

Si tienes perro, o más de uno, la idea de los Scott con respecto a los comederos de perro, te va a encantar ya que para una de sus entregas del nuevo programa nacido a partir del de Property Brothers, aplicaron dos ideas que les han servido para que la cocina de la casa que reformaron pueda tener estos utensilios para perros pero sin que se vean. Es decir, que los ocultaron de una forma ingeniosa y sólo están a la vista cuando se tiene que dar de comer o de beber a los perros. Pero ¿qué hicieron exactamente? Pues te lo contamos a continuación porque quién sabe, quizás te decidas y hagas algo similar en tu casa.

Adiós a los comederos de perro de siempre

Property Brothers (o Los gemelos reforman dos veces) es el programa por el que muchos hemos conocido a los expertos en reforma, Drew y Jonathan Scott, pero en Estados Unidos estrenaron el año pasado Don’t Hate Your House With the Property Brothers, y en la primera entrega tuvieron que reformar la casa de una pareja con un hijo y cinco perros. Así, con un espacio pequeño, una cocina obsoleta y muchas exigencias perrunas, la pregunta era evidente: ¿cómo encajar todo esto sin que la casa terminara girando exclusivamente en torno a los animales? La respuesta fue mucho más creativa de lo que cualquiera habría imaginado.

Tanto, que una de las soluciones más llamativas (y la que más está circulando en redes) es precisamente la que afecta a los comederos y bebederos. Con su idea, los gemelos Scott dejaron claro que un diseño inteligente puede mejorar la vida de los dueños y de las mascotas a la vez. Y el resultado, visto en el vídeo viral del episodio, ha provocado que cualquier dueño de mascota desee lo mismo en su casa.

El bebedero que se esconde bajo la encimera (y lleva su propio grifo)

La primera gran sorpresa de la reforma aparece justo en la isla central de la cocina. Allí, bajo un hueco perfectamente recortado en el mueble, los hermanos colocaron una estación de agua para perros que nada tiene que ver con los típicos recipientes del suelo. En lugar de eso, encajaron una bandeja de madera con varios cuencos metálicos y encima, añadieron un grifo dorado articulado pensado únicamente para llenar los cuencos.

En el vídeo se ve claramente cómo Drew lo abre, mueve el caño hacia delante y llena el recipiente sin necesidad de cargarlo, agacharse o llevarlo al fregadero. Todo queda en el mismo espacio, limpio y perfectamente integrado. Es una solución muy de cocina de chef, pero adaptada a los animales. Y con un punto práctico que cualquier persona que conviva con perros entiende al instante: agua fresca siempre, sin esfuerzo y sin salpicaduras por todo el suelo.

El grifo, de hecho, está colocado a la altura justa para que los perros puedan beber sin manchar la pared ni invadir el paso. Y cuando no se usa, queda visualmente limpio, como si fuese una pieza más de la encimera.

El comedero oculto en un cajón, la otra gran idea

La segunda parte del invento llega en otra zona de la cocina, donde los gemelos diseñaron un cajón extraíble con cuencos integrados. La estructura funciona igual que cualquier cajón de almacenaje, sólo que en lugar de utensilios o cubiertos, aparecen dos comederos de perro dorados encajados sobre una bandeja a medida. Se abre, los perros comen y, cuando terminan, se cierra dejando todo oculto y sin ocupar ni un centímetro del espacio de paso.

Lo interesante es que Jonathan insistía en algo muy sensato: no vale con poner el cajón «en cualquier sitio». Debía estar lejos del fregadero, de la zona de cocción y de puntos de tráfico intenso dentro de la cocina. Es decir, debía ser accesible, pero sin que llegara a estorbar. Esa parte del diseño, que parece simple, es lo que hace que esta idea sea realmente funcional y no sólo estética.

En el programa mencionan incluso que instalar varios módulos como este por la cocina podía convertirse en un reto, sobre todo teniendo cinco perros con ritmos de comida distintos. Pero al final encuentran la ubicación perfecta y, según se ve en el vídeo viral, los dueños no pueden estar más encantados.