Adiós a los ambientadores: haz que tu casa huela increíble con este sencillo truco

En una lucha continúa para las personas de todo el mundo: lograr que una casa huela lo mejor posible sin la necesidad de utilizar ambientadores. Esto es algo que es relativamente fácil que no siempre se consigue por diferentes acciones que se realizan en el día a día y que no son las más adecuadas. Por ello a continuación dejamos los mejores consejos para que tu hogar huela como siempre has querido y más después de las vacaciones de verano.

Querer que tu casa huela lo mejor posible es algo que toda persona busca y más en el mes de agosto, fecha de periodo vacacional en la que muchos españoles se marchan de vacaciones y dejan el hogar varias semanas cerrado sin apenas ventilación. Recuperar la fragancia en una casa sin usar ningún tipo de ambientador es un ejercicio que requiere de grandes esfuerzos y para dar con este objetivo hay que saber algunos trucos indispensables.

Uno de los más famosos es poder refrescar tu casa con una serie de ambientadores caseros. Muchas personas acuden a estos remedios con el objetivo de no acudir a la química y con un fácil proceso de elaboración puedes tener la casa ambientada. Para cocinar o elaborar estos ambientadores los ingredientes indispensables serán las cáscaras de frutas que proporcionarán una fragancia fresca y durarera en el domicilio y que nada tienen que envidiarle al resto de ambientadores que podemos encontrar en cualquier establecimiento, ya sea en forma de spray, velas, piedras, etc.

La forma de elaborar ambientadores caseros

A la hora de cocinar ambientadores caseros serán protagonistas las piezas de frutas como el limón, pomelo o naranja, que proporcionarán una fragancia fresca y serán el olor protagonista en el domicilio. A esto habrá que añadirle hierbas frescas como el romero, tomillo, lavanda o menta y especias como la canela o el clavo. Todo ello tendrá que ser mezclado con agua tibia. Otro de los elementos muy usados para poder realizar ambientadores caseros son los granos de café, que suele combatir bien el olor que desprende el humo del tabaco. Dentro de la fabricación de este tipo de fragancias también entran en juego el aceite esencial de lavanda o mental, ya que unas gotas pueden dar un toque perfecto a la mezcla.

Por lo que respecta a la preparación, es fácil, sencilla y la podrás realizar sin ser experto en la cocina. De esta manera, habrá que poner una olla a hervir y a continuación añadirle las cáscaras de las frutas que más te gusten y la sucesión de hierbas y especies. Un cosa importante, mientras se cocina el ambientador casero tendrás que ir añadiendo ingredientes en función del olor que desprende. Hay que evitar llenar la olla de cáscaras para que el ambiente no quede cargado. El proceso de ambientador casero se producirá mientras la mezcla está en ebullición ya que sus vapores llegaran a todos los puntos de la casa.

Este es el método más eficaz para poder perfumar tu casa pero también hay otras opciones. Por ejemplo, la mezcla la podrás guardar en botellas y ponerla a hervir cuando lo desees para repetir el proceso. Si quieres evitar pasar por la cocina, también podrás guardar el agua restante en diferentes botellas de cristal y repartirlas por todo tu domicilio. Esto es algo recomendable en el caso de los cuartos de baño, en el que podrás conservar esta fragancia durante alrededor de una semana. También es posible congelar la mezcla en distintas cubiteras y posteriormente situar estos cubitos en distintos puntos de la casa.

Si quieres optimizar la mezcla lo mejor posible y convertirla en una ambientador casero durante semanas puedes verter la mezcla en un pulverizador y de esta manera refrescar el domicilio con el spray siempre y cuando lo desees. Otro de los trucos para que el buen olor predomine en tu domicilio tiene que ver con los sacos que se deben ubicar en los armarios, cuya fabricación sólo exige de recortar pedazos de tela traspirable de algodón y rellenarlos con ramitas romero o lavanda. Todo con el objetivo de dar con los mejores ambientadores caseros y de paso ahorrar unos euros con el objetivo de poder tener un olor perfecto en tu hogar una vez regreses de las vacaciones de verano.