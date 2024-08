Triste noticia para los compañeros de TardeAR, el programa de Telecinco que se emite de lunes a viernes en las tardes de Telecinco. El periodista Omar Suárez ha anunciado en Fiesta la terrible noticia de la muerte de una de las compañeras del programa que presenta Ana Rosa Quintana, programa de la misma cadena y misma productora que el espacio de los fines de semana.

La edición del domingo 11 de agosto ha comenzado adelantando a los espectadores los contenidos de la tarde, pero también con la terrible noticia. Ha sido durante la presentación de los colaboradores cuando Suárez ha querido tomar la palabra y anunciar la noticia.

«La fiesta luego va a continuar. Me gustaría decir unas palabras porque es un día muy triste para la gente que trabajamos en televisión porque se ha ido una compañera muy querida con la que yo he tenido el placer de trabajar durante muchísimos años», así arrancaba.

«En el último ha formado parte del equipo de TardeAR en este misma productora», ha explicado para que los espectadores entendieran de que se trataba de alguien muy cercano a los que estaban en ese momento en plató. «Se trataba de una persona maravillosa, educada… maravillosa como compañera, educada, trabajadora, simpática…», así se deshacía en elogios hacia ella visiblemente emocionado.

«Este mensaje solo para trasladarle a la familia y a los amigos el cariño de los compañeros», ha dicho aguantando las lágrimas en un momento muy complicado. Verónica Dulanto, que ha formado parte de los equipos de programas como El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Cuatro al día o Tiempo al tiempo -todos también de Unicorn Content- también ha querido mandar un recuerdo para ella: «Un besito muy fuerte, como dice Omar, a la familia de esta compañera».

En todo momento han querido guardar en secreto la identidad de la trabajadora de TardeAR, por lo que se entiende que es por expreso deseo de la familia no dar su nombre. Esto hace pensar que se trata de una persona que no está ante las cámaras, ya que en los programas de televisión trabajan cientos de personas, la mayoría en labores que no se ven en pantalla como maquillaje, técnicos, redactores, producción; pero que son imprescindibles para que todo salga adelante cada día.

Pese a que en Telecinco trabajan miles de personas, lo cierto es que muchos compañeros coinciden en muchos espacios debido a que es habitual cambiar de proyecto cada cierto tiempo. Pese a trabajar durante mucho tiempo en la misma empresa es normal que los redactores, productores o técnicos vayan cambiando con el paso del tiempo sin que el público se entere. Por las palabras de Suárez se puede llegar a entender que antes de estar en el programa de Ana Rosa Quintana fue trabajadora de Sálvame, espacio en el que él fue reportero durante los últimos tiempos.

Es posible que este lunes sea TardeAR y todo su equipo los que hagan algún tipo de homenaje a esta compañera tristemente fallecida y puedan dar más datos sobre ella.