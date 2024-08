La AEMET le da un respiro a Madrid esta semana: adiós al calor agobiante

Madrid se prepara para recibir un ligero respiro, le diremos adiós al calor agobiante y lo haremos durante esta semana, según la AEMET. Con una serie de cambios que pueden ser los que marquen una diferencia importante. Sin duda alguna, estaremos enfrentándonos a una situación que puede ser clave para poder dar rienda suelta a estos cambios que quizás nunca hubiéramos imaginado. La capital de España despedirá el mes de agosto con algunos cambios, de la misma forma que lo haremos en otras partes del país.

Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de elementos que son los que marcarán estas próximas jornadas. Tocará estar preparado para lo peor y en especial si tenemos por delante algunas situaciones que quizás no esperaríamos y que nos ayudarán a entender algo que quizás hasta ahora no teníamos presente. El calor agobiante de este mes de agosto lo vamos a ir despidiendo de tal manera que nos servirá para poder conectar de nuevo con un día a día plagado de buenas sensaciones. Las noches serán más llevaderas en el corazón del país, pero cuidado, el verano aún no se ha terminado durante el día.

Le da un respiro el calor agobiante a Madrid

El calor se ha hecho notar en estos días del mes de agosto. La época del año en la que hace más calor sin duda alguna habrá llegado a su final y se habrá convertido en un auténtico alivio para muchos. En teoría, y siguiendo a los expertos del tiempo, la canícula es la que nos hace despedirnos de las altas temperaturas.

No es una ciencia exacta, por lo que quiere decir que tendremos que afrontar determinados retos que debemos tener en mente y que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Dejando atrás el calor, afrontamos una situación que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días de verano que tenemos por delante.

La vuelta a la rutina, como cada año, puede acabar siendo mucho menos llevadera de lo que nos imaginamos. Especialmente si tenemos por delante una serie de detalles del tiempo. El calor sigue estando presente durante las horas centrales del día, pero acabará siendo más llevadero.

No solo en Madrid se podrá dormir mejor, sino en algunas partes del país que se preparan para la llegada de lluvias de cara al fin de semana.

Esta es la previsión de la AEMET para estos días

Los mapas de la AEMET no dejan lugar a dudas: «Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas atravesando la comunidad de oeste a este a lo largo del día y nubes de evolución diurna durante las horas centrales. Las temperaturas máximas estarán en torno a los 34-35 grados en la cuenca del Guadarrama y la Sierra oeste y podrán alcanzar los 37-38 grados en el entorno de Aranjuez y en el valle del Henares. Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo y variable tendiendo a componente sur durante la segunda mitad del día, cuando se darán intervalos de moderado en el sur y sureste».

A partir del miércoles la situación cambiará por completo: «Un frente atlántico se aproximará al extremo noroeste peninsular, dejando cielos nubosos en Galicia y el Cantábrico occidental y probables precipitaciones débiles en el norte de Galicia, sin descartarlas en el resto de la comunidad gallega y oeste de Asturias. En el resto del área cantábrica se esperan intervalos nubosos. Asimismo, también se prevén nubosidad baja matinal en áreas de Cataluña, Levante, Estrecho y Alborán. Predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas en el resto de la Península y Baleares, y por la tarde nubosidad de evolución en interiores del tercio este, meseta Sur y sistema Central. No se descartan chubascos acompañados de tormentas ocasionales en el sistema Ibérico y Pirineos, así como en las sierras del sudeste y tormentas secas en zonas aledañas. En Canarias se esperan cielos nubosos, predominantemente de nubes medias y altas, sin descartar chubascos en las islas montañosas y alguna tormenta ocasional en Tenerife».

Este frente provocará un importante descenso de las temperaturas: «Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, oeste de Andalucía, localmente notable en interiores de País Vasco, y subirán en zonas del interior del este de Andalucía, mientras en el resto de la Península e islas no experimentarán grandes cambios. Se podrá llegar a los 35 grados en amplias zonas de interior de la mitad sur peninsular y en zonas del medio Ebro, y sin descartar tampoco llegar a los 38 en puntos del Guadalquivir, Guadiana y Tajo. Las mínimas en ascenso en el Ebro y extremo noreste y en descenso en interiores del oeste. Alisios moderados en Canarias, predominio de los vientos de componentes este y sur en áreas mediterráneas y Ebro, viento del nordeste en el este de la meseta Norte y viento de componente oeste en el resto de la Península. Serán flojos en general en zonas de interior y más intensos en litorales y Ebro».