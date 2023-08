La fórmula de Harvard que ha revolucionado la pérdida de peso te ayudará a eliminar los kilos de más con estas recomendaciones para que las transformes en hábito. Walter Willet es un famoso doctor de la Escuela de Salud de Harvard que dio con una de las claves que permiten perder peso más rápidamente. Con la clave del éxito y estas 5 recomendaciones que comparten los expertos en nutrición, los kilos de más pasarán a la historia a la velocidad de la luz.

Esta es la fórmula de Harvard que revoluciona la pérdida de peso

El doctor Willet dio en el clavo en un famoso artículo con el que afirma que la pérdida de peso no es un proceso solo físico. El estrés o las circunstancias familiares tienen mucho que ver con la pérdida de peso. Son los responsables de que no dediquemos bastante tiempo a una tarea que es esencial, además de un elemento, el estrés que no es nada bueno para ninguna de las esferas de nuestra vida.

Si queremos perder peso, primero hay que recibir el apoyo de toda la familia necesario para tener tiempo. Después eliminar el estrés en el trabajo o en casa, hacer las cosas con tiempo o intentar organizarse mejor, son dos de los elementos que podrían ayudar a eliminar ese estrés que es altamente perjudicial.

Según la ciencia hay 5 recomendaciones, además de la teoría del doctor Willet que son básicas si queremos perder peso:

El agua es la mejor de las bebidas. Elimina las bebidas con gas en todas sus formas, aunque sea light o cero no es recomendable. El gas es un elemento que no va bien para la pérdida de peso.

Incluye proteína en todas tus comidas. Ya sea proteína animal o vegetal, con la que te sientas más cómoda o te guste más. La proteína puede ayudarte a conseguir saciarte sin engordar.

Bebé 2 litros de agua al día. No necesariamente debes ir con la botella en mano, puedes ayudar a tu cuerpo a perder peso con infusiones, la cola de caballo, el té rojo o hasta una manzanilla para ayudar a hacer la digestión, son recomendables.

Duerme tus ocho horas. No permitan que nada ni nadie afecten a tu rutina de sueño, es una de las causas que hacen que cojas más peso.

El pan siempre será mejor integral y lo deberás comer en el desayuno. Es un elemento que mejor tomar a primera hora cuando el cuerpo necesita más energía.