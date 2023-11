Acaba con los problemas de tu WiFi. Sólo tienes que seguir la regla de los 30 centímetros

Los problemas de tu WiFi pueden acabarse casi de forma inmediata con la famosa regla de los 30 centímetros que lo cambiará todo. Hoy en día dependemos sí o sí, de Internet. Nos guste o no, todo está conectado a una red que cuando deja de funcionar nos deja en shock. Por lo que siempre será mejor estar listo para aprovechar la señal y no quedarnos sin ella. Hay una famosa regla que los expertos han revelado y que realmente funciona, 30 centímetros pueden ser los causantes de tus problemas de WiFi.

La regla de los 30 centímetros acabará con los problemas de tu WiFi

Hay una famosa regla que ponen en práctica los expertos que puede acabar por completo con los problemas de tu WiFi. Dependemos casi totalmente de una red que debe estar lo mejor conectada posible. Debemos estar muy pendientes de lo que nos dice el técnico, pero también poner a prueba una técnica que no nos costará nada y quizás acabe con los problemas de conectividad de casa.

El WiFi lo solemos situar en un lugar que no es el adecuado. Necesita tener el espacio necesario para poder funcionar. Es decir, no por poner el teléfono o el ordenador o incluso la tele lo más cerca posible, significa que reciba la señal de forma extraordinaria, sino todo lo contrario, podremos ser los culpables de que no funcione bien.

La regla de los 30 centímetros es la que puede cambiarnos la vida por completo. Un tipo de elemento que será el que marcará la diferencia. Solo debes probarla colocando los dispositivos a una determinadas distancia, como mínimo, 30 centímetros. De esta manera dejarás que este elemento funcione mucho mejor.

El espacio que tiene permite a la señal fluir sin obstáculos, a veces tendemos a encajonar el wifi y eso no es nada bueno. Nos parece que al ser una señal inalámbrica no le pasa nada, pero quizás estemos generando problemas, donde debería haber soluciones. Si tu WiFi no termina de funcionar como esperabas.

Si te has cansado de cambiarlo una y otra vez, quizás ha llegado el momento de aplicar la regla de los 30 centímetros que puede ser la que marque la diferencia. Prueba a colocar el WiFi de esta forma y verás cómo acaba funcionando, quizás la solución a tus problemas esté en tu poder.