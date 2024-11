7 tipos de pescado muy baratos y sin mercurio que debes comprar en el supermercado

El mercurio en el pescado es un problema de salud serio que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Habrá llegado ese momento de tener en cuenta qué comemos y las consecuencias que puede tener en nuestro cuerpo. La comida es un elemento fundamental para cuidar nuestra salud. Si quieres conseguir cuidarte, no lo dudes, el pescado es un buen aliado de tu salud que te sacará de más de un apuro.

Determinados tipos de pescado pueden hacerte más daño de lo que imaginas, especialmente si los consumes de forma regular. Muchas veces es mejor no comer demasiado determinados tipos de pescado, en especial si pueden aportarle a tu cuerpo altos niveles de metales pesados, entre los que es más peligroso, está el mercurio. Un elemento que puedes eliminar de tu dieta de forma directa, especialmente si tienes en cuenta que hay otras alternativas que te servirán para disfrutar de este tipo de comida saludable que no te costarán mucho. Es más, seguramente ahorres y disfrutes de un tipo de comida que puede ser fundamental.

Los tipos de pescado muy baratos

El pescado tiene fama de ser caro, aunque la realidad, es que podemos encontrar todo tipo de pescados en la pescadería. Con una cantidad de opciones enormes, la mejor opción siempre es, el pescado nacional, que es el que mejor se adaptará a nuestras necesidades.

La relación entre la calidad y el pescado no siempre debe tener en cuenta el precio de ese elemento, es más, seguramente vamos a poder conseguir mucho más de lo que imaginas. Será cuestión de ponerte manos a la obra con unas recomendaciones que serán claves y que quizás hasta ahora no habíamos imaginado.

La OCU nos dice los pescados que tienen más o menos mercurio, pero también desvela los más baratos. Aquellos que nos podemos permitir y que seguro que nos acabará suponiendo un extra de buenas sensaciones. Si quieres conseguir una larga lista de actuaciones, no lo dudes, habrá llegado el momento de empezar a cuidarnos un poco más y de hacerlo con un elemento esencial. Hasta ahora seguramente nunca habías tenido tanta afición por un pescado que puede darte muy buenas sensaciones. Esto es todo lo que necesitas saber de los pescados sin mercurio y de sus precios aproximados.

Los 7 tipos de pescado sin mercurio

Hay unos tipos de pescado que no tienen mercurio o, al menos, no grandes cantidades que, consumidas de forma continuada, pueden poner en riesgo a nuestro cuerpo. La explicación de la OCU no deja lugar a dudas: «La Agencia de Seguridad Alimentaria (AESAN) ha alertado en distintas ocasiones de la presencia en diferentes pescados de mercurio, un metal pesado que puede ser muy tóxico. Las recomendaciones de consumo de AESAN son restrictivas con algunas especies de pescado y, en particular, para los grupos de población más vulnerables: mujeres embarazadas y niños».

Siguiendo con la misma explicación: «El pescado es imprescindible para una alimentación equilibrada. Una dieta que contenga pescados y mariscos contribuirá a mantener nuestra salud cardiovascular. Además, es básico para el desarrollo embrionario y el buen crecimiento de los niños. El pescado aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas A, D y B12, yodo y selenio. Es indiscutible que el pescado es indispensable en la dieta, pero no lo es menos que la clave está en la variedad. Hay que alternar el tipo de pescados que comemos (marisco, pescado blanco, pescado azul…) y algunos colectivos más sensibles deben evitar el consumo de algunos pescados».

La misma organización nos da algunos detalles de los pescados que contienen más o menos cantidades de mercurio, para tenerlo en cuenta.

La mayoría de los productos analizados presentan niveles bajos de mercurio: entre ellos, destacamos los moluscos bivalvos como mejillones y almejas, los cefalópodos como pulpos y calamares, los crustáceos como langostinos y especies de pescado como salmón y lenguado.

Sin embargo, la concentración es alta en el atún rojo, el pez espada y los tiburones tintorera y marrajo, todos ellos peces predadores, de gran tamaño y longevos.

El nivel medio de mercurio es menor en los productos de acuicultura que en los de pesca.

Algunos de los pescados más baratos y sin mercurio, serían las sardinas o el bacalao, dos básicos de nuestra cocina. Seguidos de la anchoa o el camarón, además del arenque o de la carpa, en especial si son de piscifactoría, tenemos menos posibilidades de que contengan mercurio. De la misma forma que podemos apostar también por algunas latas como las de berberecho o calamar, siendo buenos aliados de una alimentación equilibrada, libre de cualquier elemento que consumido de forma continuada puede ser tóxico. La calidad y la salud, van de la mano con estos tipos de pescado.