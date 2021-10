Para algunos, ir a la universidad puede ser la primera vez que se encuentran navegando por el mundo por su cuenta; lejos del apoyo de sus padres, se espera que sean verdaderamente independientes. Si bien este cambio puede ser emocionante, también puede ser abrumador por ello, queremos ofreceros a continuación algunos de los consejos que te solucionarán la vida si estudias fuera de casa.

Los consejos que te solucionarán la vida si estudias fuera de casa

Aunque irse a estudiar fuera de casa requiere de un trabajo previo en lo que respecta a saber qué alojamiento vamos a tener, qué gastos se presuponen y también que asistencia existe en caso de que pase algo, puede que cuando por fin te encuentres estudiando lejos de tu familia te sientas algo perdido. Es una sensación del todo normal que con el tiempo irá despareciendo pero para que todo te sea algo más sencillo, puedes seguir estos cinco consejos clave.

Infórmate sobre los servicios para estudiantes

Al comenzar en un nuevo entorno fuera de casa, es importante conocer los servicios y recursos disponibles. Si un estudiante se siente enfermo, generalmente ya debes haberte informado sobre los servicios de salud o hospitales cercano, pero debes volver a informarte una vez estés en el lugar en el que te encuentras estudiando. De igual forma, al llegar será bueno que te reúnas con algún responsable o tutor para que te informe de todo lo que tenga que ve con la planificación de la carrera, la beca o ayuda financiera recibida en el caso de que te hayas ido a estudiar fuera de casa solicitando una y cualquier otra duda que te asalte. Este tipo de «ayuda» o asesoramiento está siempre disponible pero muchos estudiantes lo desconocen o sencillamente por vergüenza, no preguntan por ello. Si ese es tu caso puede que te sea más sencillo hablar con algún otro estudiante en tu misma situación e ir juntos a informaros sobre todas las dudas que tenéis.

Crea conexiones

Precisamente crear conexiones con otros estudiantes es otra excelente manera de formar un sistema de apoyo saludable mientras estás fuera de casa. Aunque esto puede ser un desafío para los estudiantes en un entorno social completamente nuevo. Una forma de evitar esto es uniéndose a un club. Los colegios y universidades tienen una gran cantidad de opciones cuando se trata de clubes / organizaciones, lo que facilita a los estudiantes encontrar uno que les guste y les permita conocer a otras personas con intereses similares. Los grupos de redes sociales también son un gran medio para conocer gente nueva y formar nuevas conexiones.

Mantente organizado

La administración del tiempo es el mayor desafío al que se enfrentan los estudiantes que estudian fuera de casa. Una forma de aliviar esta presión y, a su vez, reducir el estrés es mantenerse organizado. Mantenerse al tanto de las clases, las asignaturas, los compromisos sociales, las responsabilidades personales, etc., y programar la semana escolar en consecuencia, hará que la vida de estudiante lejos del hogar sea mucho más fácil a largo plazo. La forma más sencilla de hacerlo es escribiendo las cosas en una agenda o planificador diario (ya sea físico o digital). El beneficio de un calendario digital es poder establecer recordatorios, lo que evita que las cosas se te olviden.

Asume la responsabilidad de ti mismo

Cuando hablamos de asumir la responsabilidad de uno mismo en la universidad, a menudo pensamos en no poner más excusas por las malas notas. Pero en un nivel más básico, asumir la responsabilidad de uno mismo es tan simple como comer bien, hacer ejercicio con regularidad, lavar la ropa, lavar los platos, etc. Estas son habilidades fundamentales para la vida que pueden haberse pasado por alto si los padres de uno hicieron estas cosas anteriormente por él /ella. Asume desde el primer día que ahora te va a tocar a ti hacer todo eso y cumplir con los estudios por lo que el paso que has dado es sin duda, importante.

Tómate un descanso

Si bien es importante organizarse y trabajar duro para tener un buen desempeño en la escuela, no se debe olvidar que la vida se trata de equilibrio. Recuerda tomarte un descanso y recargar energías. Son muchos los estudiantes que se van fuera de casa para poder hacer su carrera pero también muchos lo que abandonan su sueño tras el primer año y el principal problema es el estrés.