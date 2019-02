WhatsApp no es perfecto, por lo que pueden darse errores habituales en sus descargas y actualizaciones

No le des más vueltas. Si no puedes descargar o actualizar WhatsApp, no te preocupes y lee a continuación lo que debes hacer. Es más común de lo normal, pero tiene solución.

Son varias las incidencias que pueden ocasionarte problemas cuando vayas a descargar o a actualizar la aplicación, pero seguramente sea por alguna de estas causas.

¿Por qué no puedo descargar/ actualizar WhatsApp?

Si aparecen códigos de error, los más habituales son los siguientes: 413, 481, 491, 492, 505,907, 921, 941 o DF-DLA-15. Si es así, sigue los siguientes pasos:

Elimina tu cuenta de Google en Ajustes > Cuentas Selecciona tu cuenta de Google y pulsa Eliminar cuenta Apaga y vuelve a encender tu teléfono Ve a Ajustes > Cuentas > Añadir cuenta > Google Inicia sesión con tu cuenta de Google Borra la caché y los datos de Google Play Store en Ajustes > Aplicaciones > Google Play Store > Almacenamiento > Eliminar caché y datos Descarga otra vez la aplicación

No tienes suficiente espacio de almacenamiento disponible

Si no puedes descargar WhatsApp porque te queda poco espacio tendrás que borrar la caché y los datos:

Abre Ajustes > Aplicaciones > Google Play Store > Almacenamiento > Eliminar caché > Eliminar datos Apaga y enciende tu teléfono e instala de nuevo WhatsApp

Importante: es recomendable que tengas como mínimo 1 GB de espacio libre en tu dispositivo para instalar o actualizar WhatsApp.

Libera espacio sin actualizar

Si todavía no has podido actualizar tu WhatsApp, tienes esta otra alternativa para liberar un poco más de espacio:

Borra los datos de caché en Ajustes > Almacenamiento > Datos de caché Mueve tus datos y tus aplicaciones a la tarjeta SD Borra todos los datos y aplicaciones que ya no usas Revisa las carpetas ocultas de WhatsApp usando un administrador de archivos

Tu dispositivo no es compatible con esta versión

Si no puedes actualizar WhatsApp también puede ocurrir que tu dispositivo no sea compatible.

Y para que lo sea, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Sistema operativo 2.3.3 o posterior Tener una tarjeta SIM instalada y activa que permita recibir un SMS o una llamada durante el proceso de verificación Disponer de un plan de datos móviles o tener una conexión WiFi

Este elemento no está disponible en tu país

Si al querer actualizar WhatsApp te aparece el mensaje “Este elemento no está disponible en tu país”, tendrás que actualizar como un archivo APK y a continuación actualizar nuevamente la aplicación.

Además, debes activar “Orígenes desconocidos” en la sección de seguridad de los ajustes de tu dispositivo.