San Valentín es el día en el que todo el mundo celebra el amor, pero hay personas que odian el día de los enamorados, y estas son frases para vosotros.

San Valentín es el día en el que parece que todo el mundo celebra el amor, pero lo cierto es que no es así ya que hay personas a las que realmente no les gusta este día o sencillamente van a pasar San Valentín solo, modo que también para vosotros, tenéis frases con las que celebrar este día. Veamos a continuación, 12 frases para los que odian el día de los enamorados.

Que llegue un día como hoy, 14 de febrero, no significa que todo el mundo tenga que celebrar San Valentín por todo lo alto. Eso no quiere decir que sean personas que odien el amor, sino que tal vez, no les gusta que este se celebre en un día específico, que de alguna manera se ha convertido en una “excusa” más para consumir o para comprar regalos, cuando en realidad, si estás enamorado, puedes celebrar tu amor cualquier día del año.

Las mejores frases para los que odian San Valentín

“Dada la coincidencia entre el Día de San Valentín y el período de Carnaval, los amantes se disfrazarán como una pareja feliz. “

“El día de San Valentín es para aquellas personas que no tienen suficiente imaginación para ser románticas durante el resto del año. “

“Este Día de San Valentín, sorprende a tu mujer con un regalo muy especial: la historia de los sitios web en los que ha navegado. “

“Un hombre que espera al día de San Valentín para tratar a su mujer como a una reina está haciendo algo mal los otros 364 días del año.”

“El día de San Valentín y el carnaval son lo mismo. Las personas se ponen una máscara y pretenden ser lo que no son. “

“Para el día de San Valentín ofreceré a mi novia un fin de semana en Roma. Pero probablemente iré a París. “

“Quería hacer este día de San Valentín realmente especial. Así que até a mi novio con las esposas a la cama. Y durante 3 horas vi todo lo que quería en la televisión “.

“Estoy a favor de pasar el día de San Valentín al 30 de febrero.”

“Feliz día de San Valentín para ti que con el sol o con la lluvia siempre estás conmigo. Me encanta sentirte en la piel, el calor que me das.

Te amo pijama.”

“Hoy es el día de san valentín. Y si estás comprometido y lo acabas de descubrir ahora, debes saber que estás en problemas. “

“Día de los abuelos, Día de la madre, Día de la mujer, Día de San Valentín, Día de los muertos. El lobby de los floristas es realmente poderoso. “

“Hoy es el día de San Valentín o, como los hombres lo llaman, el día de la extorsión. “

“Hay personas que se casan por amor a primera vista y otras que permanecen solteras por un golpe de genio.”

“Te amo.

Tres segundos para decirlo.

Tres horas para explicarlo.

Y toda una vida para probarlo.”

“¿Celebras el día de San Valentín?

– Soy ateo.”