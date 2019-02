¿Se te ha hecho tarde para comprar el regalo de San Valentín? No te preocupes, siempre hay buenas opciones

Ya no queda nada, el día de los enamorados está muy próximo, pero… ¿Lo tienes todo preparado? Si no es así, no sufras, todavía queda tiempo. Mira estos 6 regalos de San Valentín de última hora con los que seguro acertarás con tu pareja.

Aunque lo ideal es tener tiempo para planificar, no siempre se puede. Las prisas, el trabajo, las obligaciones y otras mil cosas hacen imposible, a veces, poder hacer planes y ver regalos con tranquilidad, pero eso no significa que no puedas acertar plenamente con la elección que hagas. Para ello, mira estas ideas para orientarte.

¿A tu pareja le gusta la ropa e ir de compras? Y si te decimos que puedes conseguir a un profesional que le preste un asesoramiento personalizado e integral para la adquisición de todo tipo de prendas y complementos para crear un fabuloso fondo de armario, interesante idea, ¿verdad? Pues solamente tienes que buscar un personal shopper y contratarlo para que pasen un día de lo más divertido y original.

¿Tu familia tiene alguna pieza vintage que puedas restaurar o esté en buen estado? Tocadiscos, teléfonos antiguos, videoconsolas antiguas… Todo lo que se llevaba anteriormente tiene un encanto que nos transporta a épocas a las que tenemos especial cariño, por tanto, un regalo sorprendente pero con el que triunfarás seguro por San Valentín, es algo retro.

Si le gusta la repostería y el dulce, puedes hacer su postre favorito personalizándolo con una dedicatoria, o cualquier otra manera que se te ocurra. Nadie puede resistirse a un regalo delicioso, casero y encima con mensaje romántico.

Y si quieres regalar bombones porque es un obsequio de última hora que le encanta, no compres las cajas de siempre, busca algún comercio donde vendan bombones artesanos que sean gourmet, su sabor le sorprenderá, además del detalle de que sean unidades especiales.

Un buen vino y una tabla de embutidos y quesos de alta calidad es otro regalo que no falla. Busca un comercio que tenga este tipo de productos y te lo pueda preparar para llevar, preséntate en casa con ellos a la hora de la cena y el triunfo estará asegurado.

Otra opción es regalarle un kit para hacer gin tonic y disfrutar de una buena copa después de cenar o incluso para que fabrique su propia cerveza artesana.

Todos estos son algunos regalos de San Valentín de última hora con los que triunfarás.