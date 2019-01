¿Realmente existe una vida nueva con cada Año Nuevo que vivimos?. Año Nuevo, vida nueva. Este tipo de frase emotiva y estimulante logra que sigamos viviendo con alegría. Podremos haber sufrido malos momentos, pero llega un nuevo año y la esperanza renace... ¡Todo puede cambiar para mejor!

Como todas las personas, tendrás días buenos y días malos por eso también tú debes disfrutar de las fiestas aunque alguna de ellas te deprima.

Sonríe y sigue haciendo planes. El año nuevo es ideal para hacer nuevos planes. Por eso hoy debes contagiarte de positivismo con algunas frases motivadoras e ideas de planes para el Año Nuevo.

Año Nuevo: nuevas metas

Definitivamente dejamos atrás los días navideños que han traído dolorosos recuerdos por aquellos que has perdido o por los fracasos que has sentido, pero te encaminas hacia una nueva vida, una nueva oportunidad de retomar las cosas que has dejado en el tintero.

Ya no vivirás pendiente de la figura sino que enfrentarás con valor esos vaqueros ajustados por culpa de los turrones y los caramelos… O mejor aún: decidirás sustituir todos esos alimentos por comida saludable que te haga sentir maravillosamente bien.

Este Año Nuevo te propondrás algunos propósitos, entre ellos no enfadarte por lo que no tiene solución y tratar de contar hasta 100 antes que las cosas o las personas puedan arruinar tus proyectos.

Este año no permitirás que caigan las hojas del calendario sin que te importen. Vivirás intensamente todos los días, cada minuto y cada segundo.

Este año tomarás con muchísima calma todas las contrariedades que surjan en la vida. Tratarás de mantener el control. Estresarte y atormentarte no solucionan los problemas.

Te olvidarás de los agravios y disfrutarás de los 365 días del año sin el lastre de lo que ya definitivamente se ha extinguido. El pasado, ¡pisado!

No intentarás recuperar amores perdidos ni repetir momentos en los que te has equivocado. Te enfocarás en disfrutar la vida como se presente, sonreír cuando quieras hacerlo y tener paciencia cuando las cosas no andan del todo bien.

Tendrás que hacer un esfuerzo para cumplir alguna de estas cosas, pero podrás superar el egoísmo y desconfianza y conseguirlo, porque sabes que todo estará mucho mejor sincronizado.

El entorno te devolverá la energía empleada de otra manera. No debemos esperar a que alguien se entusiasme con la idea, nosotros mismos tenemos que tomar la iniciativa.

Seguramente sean muchas las personas que imitarán nuestros comportamientos. Todos podemos mejorar nuestras actitudes y la llegada de un nuevo año es ideal para ponerlo en práctica. ¿Queremos vivir en un mundo mejor en 2019?

Comencemos por dar el ejemplo. Seamos amables, tolerantes, ayudemos a todas las personas en la medida de nuestras posibilidades. Demos los buenos días, agradezcamos y vayamos por el mundo contagiando nuestro buen humor.