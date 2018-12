El curioso origen de la ropa interior roja en Nochevieja

La ropa interior roja es un clásico de nochevieja. Vamos a saber las razones por las que hay que llevarla y su origen.

Todos conocemos la tradición de llevar ropa interior roja en nochevieja. Se dice que hacerlo trae mucha felicidad y la mejor de las suertes. Mucha gente argumenta que el color atrae al amor y la pasión y quizá sea una de las razones por las que se opta por este color y no otro. Vamos a conocer más sobre este tema.

Una noche llena de tradiciones

Las famosas doce uvas, un anillo en la copa de champagne, el estreno de algo de ropa, pero sin duda, el llevar tu lencería con algo de rojo es una de las que más importancia va a cobrar año a año. El color rojo es el encargado de representar a la suerte, siendo fundamental en tu ropa íntima si quieres estar más segura de que todo irá estupendamente en el nuevo año que comienza.

El rojo es el color del amor y de la pasión, por lo que si queremos que no nos falten, no debemos olvidar poner algo rojo en nuestra lencería.

¿Cuál es el origen de la tradición de la ropa roja?

Pese a que el origen que tiene esta tradición se desconoce, parece que proviene de la Edad Media, pues era una época llena de prohibiciones, en especial para las clases más desfavorecidas de la sociedad. El color rojo estaba relacionado desde antiguo con el demonio y la brujería, por lo que se prohibía llevarlo en la ropa.

En esa época también fue cuando comenzó a creerse que en el invierno, cuando todo está blanco y no hay color en las calles, llevar algo en color rojo era símbolo de vida y de buena suerte. Como estaba prohibido, para evitar que pudiera verse de primeras, eligieron usarlo en la ropa interior.

Así que ya sabéis, si deseáis tener un 2019 lleno de amor y donde la prosperidad sea de lo más abundante, no tenéis más que poneros ropa interior roja. La tradición se ha venido manteniendo desde entonces, ya que va a aumentar su efecto en caso de que te la regalen.

Ahora ya no puedes decir que no sabes las razones por las que se utiliza el rojo. Son creencias, como es lógico no hay nada científico, pero es una manera de lo más simpática y ardiente de comenzar el año ¿no? ¡nuestros mejores deseos para este 2019!