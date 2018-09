¿Sabes que es posible que compartas al menos una característica física con Leonardo DiCaprio, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Chris Hemsworth o John Travolta? Y no, no nos referimos a la fama, si no a la peculiaridad que rige el nacimiento de su cabello, el cual presenta una especie de V. Si alguna vez te ha generado curiosidad, te explicamos qué es un pico de viuda, porque es bastante original.

El pico de viuda es una forma de crecimiento del cabello diferente, ya que se debe a una forma de V que existe en la mitad superior de la frente, la cual marca el nacimiento del pelo y lo divide en dos partes diferenciadas. No siempre es igual, puede ser más o menos pronunciado, e incluso ligeramente redondeado.

Esta es una singular característica física que el mundo del cine siempre ha asociado a malos y villanos de película para causar un impacto mayor. De hecho, el personaje de Drácula casi siempre sale caracterizado con este rasgo físico. Pero no solo él, ¿quién no recuerda al Joker con pico de viuda o al temible Hannibal Lecter? Aunque no solo los malos lo han lucido, un ejemplo muy significativo de bueno lo tiene en Superman, el cual incluso lo potencia en algunos casos con un rizo.

Por qué se le llama pico de viuda

Para conocer su origen, hay que remontarse hasta el siglo XVI, cuando en Europa las mujeres que enviudaban se ponían un gorro tipo capucha que formaba un pico sobre la frente. Su nombre era Mary Stuart Cap. A partir de esa costumbre, se instauró la superstición que creía que las mujeres que tuvieran esa peculiaridad capilar en forma de V en la frente, su esposo fallecería antes que ellas e incluso enviudaban pronto. Esta creencia se mantuvo hasta finales del siglo XIX.

Posteriormente, un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins lo atribuyó a un gen dominante que poseen las personas que tienen pico de viuda. Aunque más tarde la Universidad de Delaware, mediante la realización de otros estudios científicos, descartó esta teoría, puesto que ese gen dominante solo está presente en un pequeño porcentaje de población.

También se le relaciona con el síndrome de Aarskog-Scott, un tipo de anomalía en los genes y que es hereditaria, la cual provoca alteraciones óseas y unas líneas faciales con más curvas.

Ahora que ya sabes qué es un pico de viuda, ¿con quién te quedas, con el superhéroe o el villano?