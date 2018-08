Efemérides del 3 de agosto de 2018: ¿Qué pasó el 3 de agosto?

Tal día como hoy, un 3 de agosto de 2004, el mundo asistía a la muerte de Henri Cartier-Bresson, uno de los maestros de la historia de la fotografía. Cartier-Bresson fue el padre del ‘momento decisivo’ y del fotorreportaje tal y como lo conocemos.

Fue también un 3 de agosto pero de 1914 cuando, en plena Guerra Mundial, Alemania le declara la guerra a Francia. ¿Quieres saber más? Descubre a continuación todas las efemérides del 3 de agosto.

Pasó el 3 de agosto…

En España

1492: Cristóbal Colón sale del puerto de Palos de la Frontera.

1492: Los Reyes Católicos expulsan a los judíos de España con el Decreto de la Alhambra.

1713: Se inicia el registro del primer libro de actas de la Real Academia Española.

1864: Se crea la Orden del Mérito Militar.

1901: En Barcelona las corrientes anarquistas fundan el sindicato Solidaridad Obrera.

1907: En Barcelona se expide la matrícula número 1 de automóviles.

1927: El púgil español Luis Rayo se proclama campeón de Europa de Boxeo.

1935: Es detenido el famoso bandido español Benito Vázquez.

1966: La novela ‘Alrededor de un día de abril’, de Isaac Montero, se convierte en la primera obra prohibida de la dictadura franquista.

1997: Rescatan los cuerpos sin vida de cuatro alpinistas españoles en el Mont Blanc.

1998: Se funda la UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena).

En el mundo

1347: Finaliza el Sitio de Calais y comienza lo que más tarde se llamaría la Guerra de los Cien Años.

1530: Batalla de Gavinana, donde Florencia es aplastada por el Sacro Imperio Romano.

1778: En Italia se inaugura el Teatro alla Scala de Milán, con la ópera Europa riconosciuta, de Antonio Salieri.

1795: En París se funda el Conservatoire de Musique.

1826: En Moscú es coronado el zar Nicolás I.

1905: En Estrasburgo, un globo aerostático registrador no tripulado alcanza una altitud de 25.800 m.

1906: Pekín, Inglaterra y China suscriben un tratado por el que se comprometen a respetar la independencia del Tíbet.

1914: En el ámbito de la Primera Guerra Mundial, Alemania declara la guerra a Francia.

1923: En Estados Unidos, Calvin Coolidge toma posesión de la presidencia tras la muerte de Warren G. Harding.

1958: El submarino atómico estadounidense Nautilus pasa bajo la corteza helada del océano Ártico.

1963: En Liverpool, la banda británica de rock The Beatles actúa por última vez en el bar The Cavern.

1973: En Alemania deja de fabricarse el Seat 600.

1977: En una mina de Mozambique, una explosión de grisú causa la muerte de 150 mineros.

1985: En el aeropuerto de Dallas se estrella un avión. Mueren 130 personas.

2000: La Comisión Europea abre una infracción contra la compañía de Bill Gates, Microsoft, por prácticas monopolísticas.

2004: En Estados Unidos, la NASA lanza la nave MESSENGER con la misión de explorar el planeta Mercurio.

2005: La empresa alemana Adidas compra la empresa estadounidense Reebok por 3100 millones de euros.

¿Quién nació el 3 de agosto?

En España

1823: Francisco Asenjo Barbieri, Compositor

1875: Mariano Miguel de Val, Escritor

1886: Fernando Suárez de Tangil, Político

1918: Maria Aurèlia Capmany, Novelista, dramaturga y ensayista

1937: Andrés Gimeno, Tenista

1944: Nino Bravo, Cantante

1946: Diana Sorel, Actriz

1958: Juan Antonio Corbalán, Baloncestista

1964: Iñaki Antón, Guitarrista

1965: Jordi Sans Juan, Waterpolista

1972: Adrià Collado, Actor

1977: Óscar Pereiro, Ciclista

1978: Juan Carlos Higuero, Atleta

1981: Pablo Ibáñez, Futbolista

En el mundo

1770: Federico Guillermo III, Rey prusiano

1801: Joseph Paxton, Arquitecto británico

1851: George Francis FitzGerald, Físico irlandés

1861: Michel Verne, Escritor y editor francés

1867: Stanley Baldwin, Político británico

1887: Rupert Brooke, Poeta británico

1905: Dolores del Río, Actriz mexicana

1913: Mono Villegas, Pianista argentino de jazz

1915: Pete Newell, Baloncestista estadounidense

1921: Marilyn Maxwell, Actriz estadounidense

1926: Tony Bennett, Cantante estadounidense

1940: Martin Sheen, Actor estadounidense

1945: Antonio Tello, Poeta y narrador argentino

1963: James Hetfield, Vocalista de la banda Metallica

1963: Isaiah Washington, Actor estadounidense

1970: Masahiro Sakurai, Diseñador y director de videojuegos

1977: Tom Brady, Jugador estadounidense de fútbol americano

1979: Evangeline Lilly, Actriz canadiense

1992: Karlie Kloss, Modelo estadounidense

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 3 de agosto?

Leo

¿Quién murió un 3 de agosto?

En España

1772: Andrés Piquer, Médico y filósofo

1944: Francisco Gómez-Jordana Sousa, Militar y político

1961: Francisco Guerra Navarro, Escritor y periodista

1974: Joaquim Amat-Piniella, Escritor

1978: Catalina Bárcena, Actriz

1995: Eduardo Ruiz de Velasco, Periodista

2004: Antonio Amorós, Atleta

2005: Luis Barbero, Actor

2009: Julián Lago, Presentador de televisión

En el mundo

1667: Francesco Borromini, Arquitecto y escultor italiano

1780: Étienne Bonnot de Condillac, Filósofo francés

1833: Francisco Eduardo Tresguerras, Arquitecto, pintor y grabador mexicano

1879: Joseph Severn, Pintor británico

1924: Joseph Conrad, Escritor británico de origen polaco

1935: Hachikō, Perro japonés famoso

1947: José Pardo y Barreda, Político y presidente peruano

1958: Peter Collins, Piloto británico de Fórmula 1

1977: Makarios, Arzobispo chiprota

1983: Carolyn Jones, Actriz estadounidense

1986: Beryl Markham, Aviadora estadounidense

2004: Henri Cartier-Bresson, Fotógrafo francés

2008: Aleksandr Solzhenitsyn, Premio nobel de literatura en 1970

2011: Nikolái Petrov, Pianista ruso

2016: Chris Amon, Piloto neozelandes de automovilismo

¿Qué se celebra el 3 de agosto?

Día internacional de la planificación familiar

Día de la Bandera Nacional en Venezuela

Día del pescador deportivo en Argentina

Día de la Independencia en Níger