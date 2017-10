El agua, esa bebida incolora, insabora e insípida que se enmarca como una sustancia esencial para cualquier ser vivo. Los seres humanos se componen de más de un 70% de agua, un líquido crucial para el funcionamiento de nuestro organismo que debe recomponerse casi por completo según vayan pasando las horas. Por eso, siempre se ha generado una pregunta: ¿Cuánta agua deberíamos beber en al día? Te contamos los consejos más saludables para el consumo de esta bebida vital.

Factores dependientes

Existen numerosos factores a la hora de saber cuál debe ser la cantidad exacta de agua que debe ingerir cada persona, pero esencialmente se rige en función del sexo y la edad. Desde el III Congreso Nacional de Hidratación se ha determinado que los niños de entre 9 y 13 años deberían consumir unos 2,1 litros diarios. Mientras que desde el punto femenino se recomienda una ingestión de unos 1,9 litros de agua al día.

Cantidad de agua recomendada en niños de 9 a 13 años Sexo Litros/día Niños 2,1 l Niñas 1,9 l

Los valores no cambian mucho en el caso de los adultos, ya que una mujer superior a los 13 años de edad debería tomar al menos 2 litros diarios líquido. Unas cifras que bailan cuando la mujer se encuentra embarazada o en periodo de lactancia recomendando ingerir entre 0,3 y 0,7 litros más. El pico lo encontramos en los hombres adultos cuya cifra adecuada de ingestión de agua rozaría los 2,5 litros cada 24 horas.

Cantidad de agua recomendada en adultos Sexo Litros/día Hombre 2,5 l Mujer 2 l Mujer Embarazada o en lactancia 2,3 – 2,7 l

Los alimentos también son válidos

No te estamos diciendo que cojas cada día una garrafa de dos litros de agua y te la bebas como si no hubiera un mañana. Los excesos no son sanos y también puede encontrarse gran cantidad de líquido en los alimentos. Muchas frutas o verduras contienen sustancias que hacen las veces de agua. Una ingesta que tiene que estar en unos porcentajes cercanos al 25% del líquido total diario.

Existen muchas formas de mantener el cuerpo a punto pero la más fundamental es mantenerse siempre hidratado. El agua es la causante de que el cuerpo humano funcione de la mejor forma posible y algunos factores como la deshidratación pueden generar problemas irreversibles. Unas afecciones entre las que destacan el dolor de cabeza, la fatiga, el bajo estado de forma o incluso la pérdida de memoria a corto plazo.