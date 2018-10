Brunch -In The Park se despide de Madrid a golpe de techno: Derrick May, Dubfire y Nastia

Este domingo se despide una de las citas más importantes de la música electrónica en España, el ciclo Brunch -In The Park Madrid. El evento que une las sesiones y directos del panorama electrónico mundial y nuevas promesas locales, con la gastronomía, el diseño y las actividades para los más pequeños. El festival llega al final de su temporada habiendo recibido más de 20.000 asistentes de más de 50 nacionalidades diferentes.

El próximo 21 de octubre, Brunch -In The Park llenará de música el Parque de Enrique Tierno Galván, en Madrid, con una jornada de 13:00 a 22:00 horas de artistas con un cierre por todo lo alto al nivel que nos tienen acostumbrados. Este domingo, tendremos el placer de disfrutar de uno de los gigantes del techno, el inigualable Dubfire. Pero esto no es más que el comienzo, ya que viene acompañado de otros tres platos fuertes.

Encargada de abrir la pista, el festival contará con IVA, la gran promesa boliviana, que con menos de 30 años se ha convertido en un referente en la escena electrónica de su país. Irá seguida de Nastia, todo un ciclón en la cabina que consigue despertar cualquier emoción musical a los habitantes de la pista de baile con su depurada técnica; que lleva más de 10 años perfeccionando a base de sets en los festivales más importantes del globo.

Pondrá el broche final a la temporada Derrick May, uno de los padres del Techno de Detroit y toda una eminencia en la historia de la música de baile, con más de 30 años a la vanguardia.

En esta última fecha, el festival contará con las habituales actividades para para niños de Petit Brunch y sesiones especiales de baile y hulla hoop, zona de malabares y maquillaje fantasía, camas elásticas, talleres y otras sorpresas.

En esta misma línea Brunch -In The Park sigue apostando por la comida de calidad, hecha con productos ecológicos y de kilómetro 0 para coger fuerza antes y después de las sesiones de Djs y garantizar el ocio saludable a todos sus asistentes. Para ello nos hemos encargado de hacer una selección de foodtrucks variada y con opciones para todo tipo de dietas y paladares que irá cambiando cada fin de semana. Todos los domingos tendrán opción vegetariana.

Compromiso social de Brunch -In The Park

Igualdad

Con su colaboración con la Asociación Delitos Arcópoli, el Brunch defiende valores de tolerancia, respeto y libertad para el colectivo LGTBI. Fueron el primer festival en crear un decálogo de buenas prácticas y el concepto de Espacios Amables y libres de LGTBIfobia y agresiones de género. Actualmente la organización ha conseguido que Brunch sea un evento de referencia LGTBI-friendly en España. Durante la celebración el pasado 7 de octubre del ‘Día contra la lgtbifobia’ lograron recaudar para la asociación más de 650 euros.

Con su participación en las iniciativas ‘NO ES NO’ del ayuntamiento de Madrid, la organización lucha contra las agresiones y los abusos sexuales contra las mujeres. Además todos los trabajadores han sido formados para que, en caso de incidencia, se activase dicho protocolo. Aunque no han tenido que llevarlo a cabo en ninguna ocasión en esta temporada.

Comunidad

Para Brunch es primordial generar una relación constante con los vecinos y el barrio que los acoge. Colaboran con la Oficina de Empleo de Arganzuela y contratan gente del barrio a través de dicha entidad. También apoyan causas sociales del barrio y este año han donado a la Asociación La Parcería Infancia y Familia 1800 euros para la realización de talleres urbanos creativos con niños y jóvenes en situación de exclusión social. Este domingo, para el cierre de temporada celebrarán el ‘Día Solidario’ junto a La Parcería para recaudar fondos para la entidad. El público tendrá la oportunidad de apoyar la iniciativa donando su vaso reutilizable en el stand, donde se estarán vendiendo artículos de niños en la zona infantil de Brunch.

Sostenibilidad

En Brunch están comprometidos en minimizar al máximo nuestra huella en el medio ambiente y respetar el entorno que les acoge. Incorporan iniciativas para reducir la cantidad de residuos generados con el objetivo de ser un festival ‘Residuo Cero’. Realizan acciones como el uso de vasos reutilizables de polipropileno con sistema de retorno, eliminación de las pajitas de plástico de un solo uso en todos los eventos, sistema de devolución de botellas de agua, política de plástico cero con los proveedores de comida, entre otras cosas. Además han contado con un servicio de limpieza privado después de cada domingo del festival, y también colaborado con Ecoembes.