El autor de la Historia general de las drogas y El enemigo del comercio, el siempre irreverente y polémico filósofo Antonio Escohotado (Madrid, 1941) ha muerto esta madrugada en Ibiza a los 80 años.

Escohotado era uno de los filósofos más reconocidos de este país, especialmente por sus frecuentes apariciones en televisión. Su personalidad se dividía entre su condición de pensador y profesor universitario y la de fundador de la celebra discoteca Amnesia en Ibiza, donde le ha sorprendido la muerte.

En una entrevista concedida a OKDIARIO, Escohotado demostraba su espíritu crítico con su diagnóstico de Podemos: «En educación son claramente sesgados y serían dantescos. En economía, es que todavía no saben el ABC, no saben nada. ¿Qué área le damos? ¿Control de la Policía? Si acabas de reconocer que has empezado tu carrera con patrocinio iraní y venezolano, ¿cómo te vamos a dar la Policía?»