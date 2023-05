Mónica de Miranda, Premio Idealista de Arte Contemporáneo 2023

«Somos portadores de múltiples mundos. Este es uno de los reflejos fundamentales de mi trabajo artístico». Mónica de Miranda nació en Portugal y tiene orígenes angoleños, orígenes que traslada, en cierto modo, a las obras que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Una de estas obras se llama «Circular do Sul» («Circular del Sur») y está expuesta en el stand de Idealista en SIMA -que se ha celebrado del 24 al 27 de mayo- tras haber ganado la 5ª edición del concurso Premio Idealista de Arte Contemporáneo 2023.

«Es un proyecto de investigación y cartografía de la ciudad de Lisboa, es decir, de una ciudad invisible. La ciudad que existe en las periferias y está vinculada a los flujos migratorios y de diáspora», explica a idealista/news, considerando que «hay otra Lisboa que está oculta».

Mónica de Miranda revela que es a partir de los recuerdos como construye la narrativa de su obra y que su origen nace de lo que ella llama «la geografía de los afectos». «Me interesa contar historias. Generalmente, el lugar me dice cuál es la historia. Me interesan las historias de los lugares y también la relación y el espacio entre las fronteras (…) Me interesan las diversas historias que tienen estos lugares», afirma.

Idealista/news tuvo la oportunidad de conocer a la artista portuguesa -en una conversación mantenida en su estudio de Lisboa- y desvela, a continuación, algunos de sus «secretos». Un «viaje» que invita a la reflexión.

¿Cómo define su trabajo, su arte, sus obras?

Me interesa contar historias. Generalmente, el lugar me dice cuál es la historia. Me interesan las historias de los lugares y también la relación y el espacio entre las fronteras. Fronteras en varias dimensiones, las fronteras de un cuerpo que es físico, el cuerpo humano, las fronteras de un cuerpo que es un paisaje, un cuerpo más vinculado al Antropoceno, pero también a ese espacio en relación con otro cuerpo que es el tiempo. Es decir, definir esa frontera entre un espacio concreto con un tiempo fijo, pero también con una dimensión sin tiempo, es decir, los distintos tiempos de los lugares. Me interesan las distintas historias que tienen esos lugares.

¿Se puede decir que hay un hilo conductor en sus obras? ¿Hay un principio, un nudo y un desenlace?

Creo que siempre parto de un lugar que me es próximo, lo que yo llamo la geografía de los afectos, es decir, una relación de un espacio personal, luego una expansión a un espacio del otro, pero que tiene una relación conmigo. Desde el principio de mi carrera, éste ha sido el lugar de reflexión.

En este momento, es mucho más autorreferencial que biográfico y tiene que ver con una dimensión mayor que no es sólo personal, sino un reflejo de varias narrativas, históricas y sociales, relacionadas con el lugar que ocupo como alguien de la diáspora que vive en Portugal y se mueve entre dos espacios geográficos, Angola y Portugal. Esta ha sido una de mis reflexiones. Y tratar de entender las nociones del tiempo, y lo cíclico que es, cómo se repiten los acontecimientos. En otras palabras, podemos estar en este momento reflejando una historia de ahora, pero esa historia tiene una dimensión que no es sólo de ahora. Todos los acontecimientos que vivimos tienen esa carga del pasado, que tenemos que saber mediar, en el presente, para poder llegar a un espacio o conseguir contar una nueva historia o las historias que no se han contado.

En gran parte de mi trabajo hay una reflexión basada en diversas estrategias, como el archivo, donde traigo historias del pasado, o la investigación de hechos históricos concretos, pero siempre acaba habiendo una deconstrucción de esa narrativa para contar historias que han sido omitidas. Por eso me interesa la fabulación crítica, o lo ficcionalizado, que en cierto modo es un género que contiene historias más allá de las oficiales, de las escritas. Las historias que han sido silenciadas.

Usted nació en Portugal, pero tiene orígenes angoleños. ¿Qué impacto/influencia tiene este contexto, que es también un contexto familiar, en su obra?

Mi trabajo siempre ha surgido de los lugares que ocupo, de los lugares a los que pertenezco y de las relaciones personales y colectivas con mi propia cultura y mi noción de pertenencia, que no es fija. Es una ambivalencia de espacio, lugar, forma de ser, forma de pensar, historias, experiencias. Y somos portadores de varios mundos. Esta es una de las reflexiones fundamentales de mi trabajo artístico. Al principio de mi carrera era un lugar de investigación y reflexión, donde yo mismo entraba en las obras. En este momento hay una extensión de ese lugar personal a un lugar más común, más colectivo, siempre con una relación con mi universo, porque sólo podemos contar la historia desde nuestro lugar.

A partir de los recuerdos construyo la narrativa de mi obra. El origen de la obra está en ese lugar, [nace] de esa geografía de los afectos, de esa relación con los otros desde el propio lugar.

Fue fundamental, desde el principio de mi carrera, hablar de ese espacio. En este momento es más amplio. Además del espacio personal, hay una reflexión más colectiva de historias, narrativas, políticas de espacios, en una dimensión más histórica, social, todavía vinculada a esa geografía de los afectos, pero una geografía imaginada, más futura, de ficción. Tanto de las películas que hago como de las fotografías que acabo escenificando, porque no hago fotografía documental, todo tiene una historia, una narrativa que se crea, pero mi trabajo acaba siendo escenificado para intentar contar las historias que no se ven en el paisaje. Nuestra mirada no ve más allá de lo visible. Y me interesa esa frontera entre lo visible y lo invisible, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se ve, lo que no se ve, lo que se oye y lo que no se dice. Son estos espacios de la frontera los que me interesan. Es esa frontera la que me ha definido. Así que esa frontera es mi reflejo en la obra.

Hablemos de Circular del Sur. ¿Qué hay detrás de esta obra?

Circular del Sur señala un camino hacia el Sur y es circular. Señala un movimiento cíclico que no tiene principio ni fin y acaba hablando en varios momentos de la historia de un lugar. En este caso concreto de Lisboa. Mapea una ciudad invisible, una ciudad al margen de la ciudad oficial, del mapa oficial. Fue un proyecto en el que creé un mapa de otra ciudad, la que reside en los márgenes, la que se va borrando a medida que crece la Lisboa bonita o la Lisboa de las postales, eliminando a los habitantes de la ciudad. De hecho, hace una reflexión sobre un espacio, sobre una carretera, que es la carretera militar, una antigua fortaleza construida en el siglo XIX por los franceses. Era una frontera que no permitía a los extranjeros entrar en la ciudad. De hecho, esta carretera sigue siendo una fortaleza, un muro que no permite a los extranjeros entrar en la ciudad.

Es un proyecto de esta cartografía, de estas historias y narraciones silenciadas, que se basa en un proyecto de investigación de más de diez años y que, de hecho, fue una carretera que encontré cuando llegué a Lisboa. Y durante diez años fotografié la ciudad. Una ciudad que está desapareciendo, que se está borrando, con varios barrios que ya no existen y que acabo definiendo y colocando en el mapa de Lisboa como homenaje a los que pasaron por allí, a los que construyeron sus casas.

Es un proyecto de investigación y cartografía de la ciudad de Lisboa, es decir, de una ciudad invisible. La ciudad que existe, a las periferias, y que está ligada a los flujos migratorios y a la diáspora. Es un proyecto sobre estos espacios de resistencia, de afirmación, de la memoria de estos lugares y de la política de estos espacios con una dimensión histórico social de las personas que ocupan estas otras periferias.

¿Existe todavía esa barrera/frontera en Lisboa? ¿Es posible hacer ese paralelismo con el trabajo, en el que las personas más acomodadas viven en zonas céntricas de la ciudad y las que tienen menos posibilidades económicas son «arrastradas» a las periferias?

Lisboa o la Gran Lisboa se compone de muchos contrastes. Hay una ciudad central y luego están las ciudades dormitorio para los que tienen menos posibilidades de ocupar los centros. Es una historia que dura desde hace décadas, y los márgenes de la frontera de la ciudad, entre lo que es el centro y la llamada periferia, o lo que es urbano y rural, también están desapareciendo, porque la ciudad está creciendo. Y también hay una gran presión por parte de los promotores inmobiliarios para destruir estos espacios, porque la ciudad no tiene espacio para crecer. Cada vez se expulsa más a la gente. Ya ni siquiera está en la periferia de la Gran Lisboa, sino que acaba siendo una población expulsada más allá de esos márgenes.

La obra «Circular del Sur» se expone en SIMA, ¿qué impacto tendrá en el público que visite la feria?

Cuando reflexionamos sobre el urbanismo en relación a cuestiones sociales que inciden en la vida de la población, y cuando estamos en un momento de varios conflictos y donde la ciudad está sometida a una enorme presión inmobiliaria, tener una obra como ésta en una feria inmobiliaria es, de alguna manera, intentar crear una reflexión sobre esa ciudad. Para que cuando pensemos en cuestiones de inversión o en la gentrificación de la propia ciudad, haya conciencia para que no se trate sólo de lucro, sino que podamos ver la otra historia, la historia invisible, para que podamos construir ciudades que puedan integrar a toda la población y no borrar vidas, casas, espacios, futuros…».

¿Hay algún lugar/galería/exposición con sus obras que le haya marcado especialmente?

Esta exposición que muestro ahora como parte del premio se mostró en el MAAT y para mí fue fundamental cuando tuvo visibilidad. Generalmente, mis obras llevan tiempo, no son exactamente obras que hago para exposiciones, son reflexiones sociales y políticas sobre un espacio. Tiene que ver con la relación que tengo con ese espacio, la gente, los lugares, la historia, y eso lleva tiempo. Tardé diez años en crear el proyecto Circular del Sul, y cuando me invitaron a hacer una exposición fue importante, porque MATT es un espacio que acoge a gente de todos los estratos sociales. Hay otra Lisboa que está oculta, y estas exposiciones son fundamentales para crear esa visibilidad de esos otros espacios.

Además de artista, es investigadora. ¿Se cruzan ambos mundos?

Suelo decir que no elegí lo que quería ser. Simplemente escuché cuál era mi llamada interior y la seguí. La cuestión de la investigación o de ser artista no fueron elecciones. Fueron, en cierto modo, expresiones y manifestaciones propias que encontré, con las que me identifiqué y que definieron mi trabajo. Una y otra están vinculadas.

Vídeo, fotografía, cine, dibujo… ¿Es fácil unir todas estas artes en una sola?

Me gusta explorar diferentes lenguajes, es decir, esa frontera entre varias áreas. Y me gusta colaborar con gente de otros campos además del artístico. Exploro diversos lenguajes que responden al reflejo de la propia obra. A veces, la imagen, la fotografía, da esa respuesta, esa búsqueda visual y creativa o política. Pero a veces la imagen no puede manifestar, o ser expresión absoluta de esa idea o impulso creativo. Y a veces hay que cerrar los ojos y escuchar, y entonces acabo utilizando técnicas como el sonido, las palabras y el texto.

Mi trabajo es muy colaborativo, he colaborado con músicos y actores, así que no me ciño a una sola técnica. Surgen conceptos e ideas. Cada vez estamos más en un mundo saturado de imágenes, las imágenes empiezan a cansar. Por eso [el interés] por otras expresiones de una mirada que no se ve, es decir, de una imagen que podemos construir con los ojos cerrados, como la que construimos a partir de un sonido que oímos. Son zonas en esas fronteras que me interesa explorar en las expresiones artísticas y en los propios medios.

¿De qué manera sus obras, su arte, pueden ayudar a cambiar la vida de las personas?

En el trabajo que hago hay una preocupación por mostrar otra historia, por contar lo que se ha omitido de la propia historia. En ese sentido, acabamos creando espacios de reflexión que pueden cambiar las percepciones, al mirar un espacio que antes no veíamos todo lo que deberíamos saber sobre ese hecho, acontecimiento, imagen, lugar, persona. Hay un impacto de crear una información o una historia que nos alerta sobre reflexiones distintas de la que nos contaron.