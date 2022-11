Matilda: el musical de niños para adultos, que emociona a Madrid

Sirva de precedente que no soy muy de musicales infantiles. Pero hace unos días, por la tarde, mi pareja me insistió con ir a ver Matilda al Nuevo Teatro Alcalá. Iba con las expectativas bajas. Y con el miedo a que, a las ocho de la tarde, el cansancio hiciera mella en una de las cómodas butacas del segundo piso del teatro madrileño. Pero tras un arranque plano, que con el colorido del escenario y una escenografía muy vistosa deslumbra desde un principio a los pequeños, que también un martes acuden al teatro de la mano de sus padres, la obra te va cautivando cada vez más más a medida que avanza. Y, ya antes de los veinte minutos de intermedio, compruebas que Matilda no es un espectáculo únicamente para niños.

Estrenada hace ya doce años en el Courtyard Theatre de Stratford-upon-Avon, en Reino Unido, Matilda se basa en la novela del mismo nombre del escritor Roald Dahld. Una historia de vida que puede llegar a poner la lagrimita en el ojo. Matilda es una niña con ganas de comerse el mundo devorando libros, en un entorno familiar muy distinto al que le hubiera gustado crecer, que gracias a su pasión por la lectura acaba salvando la vida de su corrupto padre y por extensión de toda la familia. Un hecho que, sin parecer importarle demasiado a algunos miembros del clan familiar -en especial a la madre- permite cerrar el telón con el debido final feliz que toda buena persona merece en su vida.

Después de triunfar en todo el mundo, con más de 3.000 funciones únicamente en el West End de Londres, Matilda llega a Madrid en español con el objetivo de emocionar Madrid. Todo desde el amor por lo que hacen de un gran elenco de artistas bajo la dirección y adaptación de David Serrano que, con las manos en su teclado a los pies del escenario, lo controla absolutamente todo. Un espectáculo lleno de luz y color, con la música como gran protagonista como debe ser en el teatro musical, Matilda se convierte en una propuesta perfecta para resguardarse del frío madrileño en plena calle Alcalá de la capital. Bien en familia o en pareja.