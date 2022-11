‘Mamma Mia!’ llega a Madrid con una nueva propuesta escénica tras veinte años triunfando por el mundo

Las canciones de ABBA vuelven a sonar en la Gran Vía de Madrid, de la mano de Som Produce. El Teatro Rialto acoge hasta el próximo 18 de diciembre el musical ‘Mamma Mia!’. Un clásico que vuelve a la capital española con una puesta en escena renovada, tras más de veinte años triunfando en los principales escenarios del mundo.

La experiencia para el espectador empieza nada más cruzar las puertas del teatromadrileño. Todo está ambientado en la isla griega en la que discurre el musical. Incluso los coctkails que allí se preparan. Una apuesta por el realismo que acerca al espectador a la obra.

Horas antes de la boda de Sophie, la única hija de Donna -una madre soltera que ha hecho de su pequeño hotel en la isla su modo de vida-, empiezan a llegar los invitados. Con sorpresa incluida.

Pues tras 22 años buscando a su padre, Sophie, logra del diario personal de Donna tres nombres que podrían llevar su ADN. Y decide invitarles al evento para que le acompañen al altar. Por sorpresa de su madre, que acabará desempeñando este papel.

‘Dancing Queen’, ‘Voulez Vous’, ‘S.O.S’, ‘Super Trouper’, ‘Thank you for the music’ o ‘Gimme Gimme Gimme’ son solo alguna de las veintitrés canciones que se pueden escuchar en boca de un elenco de 27 artistas encabezados por Verónica Ronda, en el papel de Donna, y Gina Gonfaus, como Sophie. Destaca el papel de algunos jóvenes actores como Jan Boixaderas, Pep Guillem o Fran Moreno.

Con veintitrés años en la programación teatral y 65 millones de espectadores en todo el mundo, ‘Mamma Mia!’, sigue manteniendo su esencia de ser el primer musical creado a partir de las canciones de una banda como ABBA, con más de 400 millones de discos vendidos en el mercado internacional.