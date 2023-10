‘Madre no hay más que una’, así es la película que habla de maternidad en un país sin hijos

El próximo 20 de octubre se estrena en cines de toda España “Madre no hay más que una”, una película documental iniciativa de la Fundación Gospa Arts y distribuida por European Dreams Factory. La pieza muestra los testimonios de seis madres, Olatz, Ana, Isa, María, Blanca y Bea, a las que el propio director califica como “antisistema”, por ejercer una maternidad, en muchos casos numerosa, de manera plena y feliz dentro del caos cotidiano, compaginándola con su carrera profesional de una manera perfectamente posible y a la vez desde la más absoluta sencillez.

Dirigida por Jesús García, codirector de Medjugorje (más de 200.000 espectadores en todo el mundo), se presenta como una pieza “contracultural”, que pretende abrir un debate sobre: “algo a lo que se le está haciendo guerra a nivel social y que ellas como muchas madres, plantan cara de modo pasivo simplemente por lo que son: madres”.

Seis historias de seis mujeres corrientes que muestran y hablan de su vida tal y como es, lanzando un mensaje de empoderamiento de la mujer y la maternidad que sienten contrario al que marca la sociedad y las redes sociales en los últimos tiempos. Madres expuestas a un mundo que les señala diciendo que “no es responsable tener tantos hijos” o “no es sostenible, te impide desarrollar tu carrera, te impide vivir, te impide disfrutar…”, así lo cuenta Isabel, una de las protagonistas de la película que ha tenido que hacer frente a comentarios de este tipo a lo largo de su maternidad.

España: un país que se queda sin niños

Una demonización o critica a la que se enfrentan día a día en un momento en el que España vive la mayor crisis de natalidad de su historia: según los últimos datos del INE en el país nacen cada día menos de 900 bebés y la tasa de fecundidad es de 1,3 hijos por mujer, sólo superadas por Corea del Sur, China o Malta.

La natalidad ha experimentado un continuo descenso durante los últimos meses. Esta tendencia tan solo se revirtió entre enero y abril de 2022 con una subida de 768 nacimientos, respecto al mismo periodo en 2021. Sin embargo, tal y como revelan los resultados del INE 2023, no ha continuado con este ascenso y la situación ha caído a un nuevo mínimo: solo nacieron entre 103.443 personas entre enero y abril de este año, un 1,75% menos respecto al mismo período del año pasado.

El peor cuatrimestre en ocho años, donde las generaciones actuales son las más infecundas de la historia, con menos nacimientos que durante la Guerra Civil. Un descenso motivado por causas de distinta índole (sociales, económicas, políticas, ideológicas…), que llevan en muchos casos a que las familias numerosas se sientan marginadas. Un colectivo que aboga por “medidas específicas para realidades específicas”, aseguran desde la Federación Española de Familias Numerosas.

Así lo expone Ana Martínez, una de las protagonistas de la película, madre de 4 hijos y valenciana de nacimiento, que vivió un episodio discriminatorio en su último viaje en tren para ir a visitar a sus padres con sus pequeños. La compañía low-cost en la que iban a viajar le denegó la entrada al tren por llevar cuatro menores a su cargo, alegando motivos de seguridad. “El fantasma de la niñofobia vive en esta sociedad”, afirma. “Al principio, antes de tener a mis hijos yo también cargaba un poco con ese prejuicio, tenía miedo de que ser madre “fuese una distracción”, no me permitiese vivir centrada en “lo importante», pero ahora me doy cuenta de que es al revés. Todo lo que trae consigo da plenitud, no solamente a mí como madre, sino a la sociedad, aportamos vida”, cuenta en la película.

‘Madre no hay más que una’, llega a las pantallas de todo el país para demostrar que en un mundo en el que ser madres supone un ejercicio de malabarismos infinito, todas ellas se merecen un homenaje, un mensaje que demuestre a la sociedad lo maravilloso que es ser madre y a su vez, hijos.

García y su equipo quieren lanzar un mensaje de esperanza y demostrar con esta pieza, a través de la emoción y la risa, que, aunque la maternidad sea un sacrificio también – y, sobre todo – es un regalo, una satisfacción enorme, el acto de generosidad más grande.

Y así dan testimonio de ello las seis protagonistas de la película: Bea, Ana, Olatz, María, Blanca e Isa. Seis testimonios personales que podrían ser el de otras muchas mujeres que son madres o están en proceso de, y que se han enfrentado y se enfrentan a momentos complicados y de incertidumbre en el camino. “La maternidad está repleta de constantes retos, pero la recompensa es tan inmensa que llena el alma”, cuenta Olatz, madre de 4 hijos, que comparte sus aventuras como familia numerosa a través de su perfil en Instagram @blessings.es.

Un grupo de chicas y mujeres muy de andar por casa, que hacen cosas, que, en el mundo de hoy, parecen reservadas para personajes de ficción con superpoderes. Que se enfrentan a clichés y miradas de preocupación, de admiración, de lástima… de una sociedad que todavía se pregunta si alguien puede disponer de suficiente cariño para todos sus hijos, buscando confirmar prejuicios como que este tipo de madres son irresponsables y que les impide disfrutar de la vida.

“¿Hubiera sido responsable tener menos hijos? ¿Para qué o para quién?”, lanzan esta pregunta, “Partiendo de la base de que ser persona contamina… claro que tener hijos contamina, pero ¿cuál es la alternativa? ¿no tener hijos? ¿tener un mundo sostenible lleno de plantas, pero sin humanidad?”.

Pero ellas siguen con su vida, con una familia que les hace feliz y sin pretensiones de llegar a la perfección porque para eso ya está ELLA, la Virgen María. “Las madres de este documental son lo más contracultural que ha visto Europa desde los Sex Pistols. Y enciman, rezan”, apunta Jesús García cuando les preguntan por ellas.

Suele decirse que el nacimiento es la antítesis de la muerte, que donde hay muerte hay una despedida. Y donde hay un nacimiento hay una bienvenida. Nacimiento que tiene un origen común: una madre. “Con esta película queríamos presentar a la figura de la Virgen y su maternidad a todos esos hijos suyos que no la conocen, pero para ello no nos servimos de la teología, sino del testimonio de un grupo de mujeres y madres. Ellas explican qué es ser madre primero, y qué es ser hija después, y todas ellas tienen en común su amor por María”, señalan desde Gospa Arts.