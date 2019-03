Ken Follet contra el independentismo: “No puedo decir a los catalanes qué hacer pero no está bien”

Ken Follet durante la presentación del musical 'Los Pilares de la Tierra' en Madrid. Foto: Twitter

El escritor galés Ken Follet se encuentra en España para presentar el musical 'Los pilares de la tierra', inspirado en su primera novela histórica homónima publicada en 1989 que refleja "los movimientos en favor de la tolerancia de los últimos años en Europa", aunque ha precisado que "la independencia no es uno de ellos", al ser preguntado por la situación en Cataluña. "No puedo decir a los catalanes qué hacer, para mí la independencia no está bien", ha señalado el autor en entrevista con Europa Press.