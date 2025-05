Juan Villalonga: «La independencia financiera y la autonomía emocional ayudan a superar la ansiedad»

En un mundo que corre sin saber muy bien a dónde, Juan Villalonga propone detenerse. Pensar. Y planear. En esta entrevista habla del estrés —ese compañero que nos bombardea— y de cómo romper el bucle de ansiedad en el que muchos vivimos atrapados.

«El problema es remar en dirección contraria y no saber hacia dónde vas». Para salir del círculo, propone tener una visión clara y un plan. Pero no se queda ahí. Añade dos claves que, según él, alivian: independencia financiera —que no da la felicidad, pero sí algo de paz— y autonomía emocional, esa que nos protege del vaivén ajeno. “Cuanto más autónomos somos por dentro, menos nos sacuden por fuera”.

En este corte, Villalonga comparte sus hábitos mentales, sin frases hechas ni citas renombradas. Sólo experiencia, lucidez y sentido común. Eso basta.