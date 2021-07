Ahora que todo parece volver a la normalidad, ahora que la música va recuperando su fuerza, las distintas bandas vuelven poco a poco a su actividad, comienzan a pisar de nuevo los escenarios y los músicos y compositores retoman con entusiasmo su quehacer cultural.

A esta renacida ola se suma, por supuesto, el grupo SCOFF, residente en Utrera (Sevilla), con su característico sonido indie con toques psicodélicos.

Ale José (guitarra), Len Ávila (bajo), Diego Pacheco (batería), Pepe Pacheco (guitarra) y Sandra Páez (voz) regresan al panorama musical con un nuevo trabajo tras la hibernación obligada en la que, lejos de permanecer inactivos, han participado en festivales online y no han dejado de componer y grabar.

El próximo 2 de julio, SCOFF publicará en las principales plataformas digitales un nuevo videoclip, tercero de su carrera, que ilustrará su nuevo tema «My girlfriend». El trabajo ha sido dirigido por Hugo Barrero y relata una historia de amor entre dos chicas, mediante un baile contemporáneo coreografiado por Pilar Pinto.

SCOFF ha producido este nuevo videoclip con sus propios medios, a modo «do it yourself» y le servirá al director como Trabajo Fin de Grado (TFG). El tema fue grabado en su mayoría por Pepe Pacheco y Antonio Tejada en la misma sala de ensayo del grupo.

SCOFF nace en 2018 tras la disolución en 2017 de una banda homónima formada por Sandra Páez (voz) y Alejandro José (guitarra), momento en que deciden darle otra perspectiva al proyecto al que se suma Pepe Pacheco (guitarra) y su hermano Diego (batería) conservando el nombre, pero con una esencia mucho másfresca e innovadora. Más tarde se les uniría al bajo Len Ávila.

En poco más de un mes, la banda comienza a publicar proyectos en sus páginas de YouTube y Spotify ganando cierto reconocimiento local por sus sonidos indie con toques psicodélicos y las enérgicas actuaciones que no dejan indiferente a nadie.

La banda ha publicado tres singles, «What is Left», «The One (Live acoustic)» y «Bailongo», dos EP y dos videoclips, y ha participado en la final del concurso Pulpop de bandas emergentes tocando en el festival en julio de 2019.

A principios de 2020 publica su segundo EP, «City Lights», que incluye cuatro temas, grabado con Fernando Zambruno en Pancake Analog Recording y masterizado por Jordi Gil en Sputnik Recording.