La Fundación «la Caixa», en colaboración con la Fundación José Manuel Lara, presenta una nueva edición del ciclo de conferencias sobre literatura Universos Literarios. La iniciativa propone un espacio en el que el público puede acercarse a distintos escritores de renombre, quienes conversarán y revelarán los aspectos más interesantes de su obra literaria o de su proceso creativo, como por ejemplo qué les inspira al escribir.

De este modo, CaixaForum Madrid acogerá cuatro citas de la nueva edición del ciclo, que se iniciará el próximo 20 de febrero con la periodista y escritora Marta Robles, quien explicará a los asistentes cómo y cuándo se prende la llama del proceso creativo. Y lo hará en una conferencia dividida en tres partes: infancia, adolescencia y madurez.

Por su parte, el 27 de febrero, la escritora Cristina Campos proporcionará las herramientas para escribir una primera novela, y explicará cómo escribir un alter ego, cómo bucear en uno mismo para escribir y cómo aprender a ser generoso en la escritura, y valiente y cercano para atrapar a los lectores.

El 6 de marzo será el momento en el que el director de cine y también escritor Jota Linares hará un repaso por la construcción de personajes de autoficción sólidos, carismáticos y poseedores de un conflicto narrativo, marcando las diferencias entre el universo cinematográfico y el literario. Linares analizará el proceso de creación de su debut como escritor de la novela El último verano antes de todo, pero también de su película ¿A quién te llevarías a una isla desierta?

Cerrará el ciclo, el 13 de marzo, Isaac Rosa, quien reflexionará sobre el origen del impulso de escribir en tiempos de incertidumbre, o sobre qué nos proporciona la escritura (y la lectura) ante cualquier desmoronamiento. Y es que, desde sus primeros textos, este escritor se formula las mismas preguntas, y es de ellas de donde surge su escritura.

Un ciclo que cosecha éxitos

Universos Literarios se inició en el año 2017 y, gracias al éxito de su formato, hoy ya es una propuesta consolidada en la red de todos los centros culturales CaixaForum. Este ciclo ha tenido una gran acogida porque permite acercar a los escritores y artistas al público mientras despliegan el universo de sus mitos. Así, los autores revelan sus momentos iniciáticos y explican, con todo detalle, qué les inspira y cómo enredan a la musa.

En anteriores ediciones, esta propuesta ha acogido a artistas y escritores de la talla de Javier Cercas, María Dueñas, Espido Freire, Víctor Amela, Eva García Sáenz de Urturi, David Trueba y Boris Izaguirre, entre muchos otros.

Lunes 20 de febrero, a las 19 h

MARTA ROBLES: La relación entre el aprendizaje, las emociones y la creación

¿Cuándo aparecen los deseos de contar las emociones, de sacarlas fuera y compartirlas? ¿Cómo influyen las circunstancias personales en la creación? ¿La determinan el amor, el desamor y la pérdida? ¿La creación es producto de un impulso sexual, como decía Freud, o tal vez está más asociada al amor que, como aseguraba Voltaire, afecta a la cabeza, el corazón y el cuerpo? ¿Es más creativo el amor o el desamor? ¿La felicidad o la desdicha? Marta Robles explicará a los asistentes cómo y dónde se prende la llama del proceso creativo. Y lo hará en una conferencia dividida en tres partes: infancia, adolescencia y madurez.

Marta Robles es licenciada en Ciencias de la Información. Periodista y escritora de no ficción y de ficción, lleva más de treinta años ejerciendo su profesión en todo tipo de medios. Comenzó su carrera profesional en la revista Tiempo y, desde entonces, no ha dejado de colaborar en distintas publicaciones. Tanto en radio como en televisión, ha presentado y dirigido diferentes programas culturales e informativos. Su nuevo libro, Lo que la primavera hace con los cerezos: Historias de amor y desamor de grandes creadores, ha recibido el Premio Ateneo de las Letras de Valencia a su trayectoria literaria. Actualmente, también dirige la colección SinFicción, y ha escrito y dirigido un corto, basado en su novela La chica a la que no supiste amar, que ha recibido ocho nominaciones en varios festivales, así como el premio a la mejor dirección en el Festival de Cortometrajes de Jaén contra la violencia de género.

Lunes 27 de febrero, a las 19 h

CRISTINA CAMPOS: El amor es materia prima literaria

Cristina Campos proporcionará las herramientas para escribir una primera novela. Y también contará cómo escribir un alter ego, cómo bucear en uno mismo para escribir y cómo aprender a ser generoso en la escritura, y valiente y cercano para atrapar a los lectores. Para ella, la escritura intimista es introspección.

Cristina Campos (Barcelona, 1975) es licenciada en Humanidades por la Universidad Autónoma de Barcelona. Acabó sus estudios en la Universidad de Heidelberg, donde trabajó como coordinadora del Festival Internacional de Cine. Tras regresar a su país natal, empezó su carrera laboral en el sector cinematográfico, profesión que compagina con la escritura. Su primera novela, Pan de limón con semillas de amapola (2016), se ha convertido en un longseller con más de 250.000 ejemplares vendidos, se ha traducido a diez idiomas y su adaptación cinematográfica ha sido un éxito. Su última novela, Historias de mujeres casadas, ha sido la finalista del Premio Planeta 2022.

Lunes 6 de marzo, a las 19 h

JOTA LINARES: El personaje de autoficción y su mundo en imágenes y palabras

Un repaso por la construcción de personajes de autoficción sólidos, carismáticos y poseedores de un conflicto narrativo, marcando las diferencias entre el universo cinematográfico y el literario. Jota Linares analizará el proceso de creación de la novela El último verano antes de todo, y de la película ¿A quién te llevarías a una isla desierta?

Jota Linares (Algodonales, 1982) se enamoró de las películas gracias al cine de verano y al videoclub de su pueblo. Tras licenciarse en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Málaga, escribió y dirigió cortometrajes que fueron premiados y seleccionados en festivales internacionales de cine. En 2018 debutó en el largometraje con Animales sin collar, adaptación libre de la Casa de muñecas, de Henrik Ibsen. Le siguieron ¿A quién te llevarías a una isla desierta? y Las niñas de cristal. Actualmente, prepara su primera serie. El último verano antes de todo es su debut literario, basado en recuerdos de su infancia y en una ficción que a él le hubiera gustado vivir.

Lunes 13 de marzo, a las 19 h

ISAAC ROSA: El mundo se hunde y nosotros escribimos novelas

¿De dónde sale el impulso de escribir en tiempos de incertidumbre? ¿Qué nos proporciona la escritura (y la lectura) ante el desmoronamiento, cualquier desmoronamiento? ¿Refugio, consuelo, reparación? ¿Alguna respuesta o, al menos, otra forma de hacer las preguntas? ¿Sentirnos menos solos, reconocernos en otras vidas?

¿Una posibilidad de imaginar otras realidades? Desde sus primeros textos, este columnista de prensa, que es también autor de diferentes libros de relatos y guiones de cómic, se plantea las mismas preguntas. De estas surge su escritura, una reflexión sobre el impulso de explicarnos, así como la peculiar mirada que permite la ficción, tan necesaria ante el desmoronamiento.

Isaac Rosa (Sevilla, 1974) es autor de las novelas La malamemoria (1999), posteriormente reelaborada en ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007); El vano ayer (2004), galardonada en 2005 con el Premio Rómulo Gallegos, el Premio El Ojo Crítico y el Premio Andalucía de la Crítica; El país del miedo (2008), reconocida por los editores con el Premio Fundación José Manuel Lara como mejor novela del año, y Lugar seguro, novela con la que ha ganado el Premio Biblioteca Breve en 2022, entre otras. Columnista de prensa, es autor de varios libros de relatos y guiones de cómic.