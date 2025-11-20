Elem reimagina “La Salvación” de Arde Bogotá en una cover minimalista a piano, sintetizador y voz

Elem toma uno de los últimos grandes himnos del indie español, “La Salvación” de Arde Bogotá, para crear una cover minimalista en la que su voz juega únicamente con un piano y un sintetizador. De esta forma, la artista zaragozana lo reimagina mediante una lectura musical en la que se pone de relieve la profundidad de su letra alrededor del amor. La canción, editada por Vanana Records y disponible en todas las plataformas digitales, formará parte de un EP de covers que se publicará en 2026. Además, con este lanzamiento Elem anuncia también un concierto de presentación en Madrid que tendrá lugar el viernes 20 de febrero en la sala Cadavra. Las entradas ya están a la venta en Universe.

La compositora, intérprete y vocalista Elem, alter ego de Laura Cebrián, entrega así un corte de factura impecable que transforma el tema original en una experiencia reflexiva e íntima, donde cada nota y cada pausa acentúan la emoción y el mensaje de esperanza y redención de la canción. Antes de iniciar el proceso, Elem reflexionaba sobre por qué decidió versionarla: “la idea de que ‘la salvación está dentro de un beso’ es una de las claves de la vida; tenía que interpretar esta historia sobre el amor, que para mí es lo más importante, combinada con esa melodía envolvente emocional y épica”.

En 2024, Elem publicó su primer álbum, “Chica Ejemplar”, un trabajo que reafirma su evolución hacia un pop con identidad propia. Entre las nueve canciones que lo componen destacan “Guárdate el Drama”, “Esto También Pasará” o “Mi Madre Te Odia”. Además, recientemente ha colaborado con ELYELLA prestando su voz a “Nadie lo podrá cambiar”, tema incluido en el segundo disco del dúo titulado “Lo más importante”. Desde muy joven, la vida de Elem ha estado íntimamente ligada a la música. Comenzó a tocar el piano y a estudiar danza clásica con solo ocho años y posteriormente se formó en el Conservatorio de Música de Zaragoza, donde en 2023 fue reconocida con el premio a Mejor EP de Aragón por “Planeta de cristal”. A los 16, ya escribía y cantaba sus propias composiciones, moviéndose inicialmente entre el pop, el folk y la canción de autor. Con el tiempo, su sonido evolucionó hacia una propuesta más electrónica de la mano de Manuel Cabezalí, productor de sus dos últimos trabajos y de su single más reciente, “Mis días raros”, que editó a finales de junio. En ese terreno sonoro transitado por artistas como Zahara, Olivia Rodrigo o Amaia es donde Elem ha encontrado su lugar, consolidando un estilo en constante transformación.

“La Salvación” de Elem es una versión del tema original de Arde Bogotá. La canción, editada por el sello Vanana Records, ha sido grabada, mezclada y masterizada por Pau Paredes y ya está disponible en todas las plataformas digitales.