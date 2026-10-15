El cuadro de Kandinsky confiscado por los nazis a un industrial holandés se vende en Christie’s por 37,3 millones de euros

Das bunte Leben (Vida llena de color, 1907) de Wassily Kandinsky (Moscú, 1866 – Francia, 1944) ha sido subastado en Christie’s y ha alcanzado una cifra importante: 37,3 millones de euros (31,5 millones de libras esterlinas). La obra es figurativa, fue pintada en París y fue también expoliada por los nazis durante la invasión de los Países Bajos a partir de los años 40 del s. XX.

Es una obra de importantes dimensiones que el ruso pintó en París en 1907, una ciudad donde en ese momento estaba llena de artistas que estaban llamados a revolucionar el escenario artístico del momento. Más allá del espacio donde lo pintó, lo interesante también de este lienzo es que aún es una composición figurativa donde, además, vemos elementos populares del mundo ruso, incluso pudiendo recordarnos en colores y temática a las obras de Chagall.

Durante su estancia en París, Kandinsky tiene contacto con la obra de Matisse, Seurat, Derain, Gauguin o Picasso, entre otros; frecuenta las tertulias de los Stein, Berthe Weill, Ambroise Vollard, el marchante y galerista francés de Cézanne, así como uno de los impulsores de las vanguardias.

Todavía vemos a un Kandinsky figurativo

Das bunte Leben es la máxima expresión de estos años de experimentación. Con este lienzo quería poner su nombre en el espacio artístico parisino. Por ello, optó por abordar un tema de profunda relevancia artística que resonaría en el público de la ciudad: el fascinante y complejo juego de la vida, ambientado en un mundo mágico y utópico; un tema que guardaba paralelismos con Bonheur de vivre (La alegría de vivir, 1906) de Matisse y La Danse (La danza, 1906) de Derain.

En la obra de Kandinsky predominan los colores vivos, las figuras sin orden en un primer plano y un paisaje algo inverosímil. Si bien estaba influenciada por las ideas revolucionarias que conoció en París, la obra permaneció fuertemente ligada a las tradiciones culturales de su país natal, reuniendo mundos aparentemente distintos en una de sus primeras obras maestras.

Una obra marcada por la Segunda Guerra Mundial

Vida llena de color tiene una convulsa trayectoria marcada por la ocupación alemana de los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.

La obra es adquirida en 1927 por Emanuel Albert Lewenstein, un prestigioso industrial de origen judío holandés que se dedicaba a la venta y distribución de máquinas de coser y que, además, tenía un interés especial por el arte.

Era un entusiasta de Rembrandt, sobre todo, pero también coleccionaba obras más rupturistas, guiado y orientado por su primo Paul Citroen (Berlín, 1896 – Países Bajos, 1983), un fotógrafo berlinés que se forma como artista en la prestigiosa escuela de la Bauhaus, en Weimar (Alemania), donde Kandinsky era profesor durante la última etapa del centro junto a otros nombres conocidos de la vanguardia, como Paul Klee o Johannes Itten.

Citroen, junto a un colega fotógrafo, adquirió un buen número de obras de arte en la galería Der Sturm de Berlín y las lleva hasta Holanda en 1919 con el fin de venderlas, y su primo Lewenstein compra Vida llena de color de Kandinsky, que es la que se subastará, junto a otra de esa etapa en París: Bild mit Häusern (Pintando casas, 1909), un lienzo que hoy está en el Museo Stedelijk de Ámsterdam compartiendo espacio con Chagall, Mondrian o Willem de Kooning.

Durante la ocupación nazi de los Países Bajos en mayo de 1940, la colección de arte de los Lewenstein está ya en manos de sus herederos, siendo confiscada por los organismos gubernamentales del régimen alemán, como la Comisión para la Explotación de Arte Degenerado, dependiente de Goebbels, o el ERR (Personal de Operaciones del Reichsleiter Rosenberg). Sólo unos meses más tarde, las obras de la colección Lewenstein fueron dispersadas y Vida llena de color de Kandinsky fue subastada.

Posteriormente, pasó por la colección de Salomon B. Slijper hasta que, en 1972, fue adquirida por el Bayerische Landesbank. Un año después, la entidad la cedió en préstamo de larga duración al Lenbachhaus de Múnich, donde permaneció durante décadas.

Finalmente, tras años de investigación y acciones legales por parte de los herederos de los Lewenstein, la pintura fue finalmente restituida a la familia en 2023. Ahora, tres años después, Vida llena de color de Kandinsky vuelve a adquirir protagonismo internacional al entrar de nuevo en el mercado, y tiene nuevo propietario por 37 millones de euros.