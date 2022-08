La locura desatada tras el anuncio de varios conciertos de Coldplay e Barcelona parece no tener fin. Tras agotar las entradas para sus dos primeros conciertos en la Ciudad Condal, la banda británica anunció una tercera fecha. Sin embargo los fans que se habían quedado con ganas no tardaron en conseguir las entradas y las agotaron en tan sólo unos minutos. Ante tanta demanda, la banda liderada por Chris Martin no ha dudado en complacer a sus fans españoles anunciando otra fecha más: el cuarto concierto será el próximo 28 de mayo de 2023.

«Nunca antes se había registrado una demanda como la que se ha vivido en los últimos días para poder ver a la banda británica en Barcelona el próximo mes de mayo», anunciaba la promotora en un comunicado.

Las primeras fechas confirmadas de la gira de verano de 2023 ‘Music of the Spheres World Tour’ de Coldplay incluyen ciudades en Portugal, España, Italia, Suiza, Dinamarca, Suecia y Países Bajos. Los conciertos en España, que tendrán lugar en Barcelona, serán los días 24, 25, 27 y 28 de mayo.

Esta cita supone el regreso de Coldplay a la capital catalana siete años después de que tocaran en el mismo recinto con motivo de la gira ‘A head full of dreams’.

Cómo conseguir entradas para el concierto de Coldplay en Barcelona

Conseguir las entradas para ver a Coldplay en España no parece una tarea sencilla aunque los pasos a seguir son muy fáciles. Tan sólo debes acceder a la página de Live Nation y seleccionar la fecha que mejor te venga. Una vez que hayas hecho este paso sólo tienes que esperar en la cola virtual hasta que llegue tu turno.

Si tienes suerte y has sido de los más rápidos probablemente puedas seleccionar una entrada y pasar a la pasarela de pago para completar todos los pasos necesarios.

Cuánto cuestan las entradas de Coldplay

Los precios de las entradas oscilarán entre los 50 y los 150 euros dependiendo de la zona seleccionada. Además hay entradas VIP que cuestan algo más pero que incluyen otros beneficios.