Teresa Berganza recibe la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en un acto que “no olvidará”

La mezzosoprano Teresa Berganza ha recogido este jueves la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en un homenaje que la madrileña entiende como “un acto de amor y de cariño” que, asegura, no podrá olvidar. “Este va a ser uno de los momentos más importantes de mi vida”, ha dicho la diva muy emocionada.

“Cuando he abierto esa puerta, con el aplauso que he sentido me ha dado un escalofrío en todo mi cuerpo y en toda mi alma. He sentido una emoción enorme que no podré olvidar”, ha dicho Berganza, que con sus palabras ha puesto en pie a toda la sala.

Al inicio del acto, celebrado en el CBA, Juan Miguel Hernández, presidente de la institución, ha ensalzado los logros artísticos de la mezzosoprano mientras ella, de 83 años, ha precisado con gracia y lucidez algunos datos de su biografía.

Ese humor tan característico en la cantante ha estado presente durante todo el homenaje. Berganza no solo ha pedido que no la despeinen al ponerle la medalla, sino que, además, ha posado para los fotógrafos mordiendo el premio, como hacen los deportistas.

“Llevaré esta medalla con un orgullo enorme y con un cariño enorme porque así ha sido entregada. Gracias de corazón”, ha dicho la madrileña sin poder contener las lágrimas.

El reconocimiento aplaude la trayectoria de una mujer “que ha ocupado las cotas mas altas de la interpretación vocal” y que ha destacado por ser “emocional y sobre todo emocionante”, ha subrayado Hernández.

“Hoy no puedo cantar, pero diré eso que dicen en la verbena de La Paloma: “Dos palabras solamente, aquí estoy, vamos a ver”, ha añadido Berganza.

Después, la cantante ha mantenido una charla abierta con el periodista Juan Ángel Vela del Campo, con quien ha repasado una trayectoria musical que comenzó cuando era una niña y que, dice, la ha hecho “muy feliz”.