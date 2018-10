El Ayuntamieto de Brunete acoge el preestreno oficial del documental ‘Chavismo. La peste del siglo XXI’

Brunete ha vuelto a demostrar su compromiso con la libertad en Venezuela al acoger el preestreno oficial en España del documental ‘Chavismo. La peste del siglo XXI’ y una Mesa Redonda titulada ‘Érase una vez Venezuela. El cuento de Maduro’ en la que se ha denunciado la insostenible situación que vive hoy ese país y se ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude al pueblo venezolano, que sufre un desastre humanitario sin precedentes.

El acto contó con las intervenciones del diputado opositor Ramón López de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que agradeció la colaboración del alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, “un político que ha sido siempre consecuente y solidario con Venezuela”, y de todo el equipo de gobierno, y pidió “ayuda al pueblo español” porque su país “no tiene condiciones mínimas para vivir”.

“Millones de personas son sometidas cada día a las más graves humillaciones que puede sufrir el ser humano”, dijo, antes de calificar a Nicolás Maduro de presidente “ilegítimo” cuya “debilidad absoluta ha llevado a secuestrar Venezuela”. El opositor quiso, asimismo, alertar de los “gravísimos peligros del populismo” en España.

El presidente de la asociación civil ‘Venezolanos en España’, Alberto Levy, incidió en la gravedad de la crisis humanitaria que “afecta a todas las capas del país, pero sobre todo a los niños, los ancianos y los sectores más vulnerables” e hizo un sentido llamamiento a la ayuda exterior porque “los que todavía siguen resistiendo en Venezuela están débiles y ya no pueden pelear más”.

Por su parte, el alcalde, Borja Gutiérrez, que abrió el acto agradeciendo la presencia de otros regidores y personalidades que también quisieron mostrar su más firme respaldo a la comunidad venezolana, afirmó que “Brunete, pueblo solidario y comprometido, no va a parar de clamar por Venezuela hasta que la dictadura chavista sea revocada y vuelva a ser una nación libre y segura”. “Este equipo municipal jamás se va a quedar callado ante esta terrible situación. El pueblo venezolano no merece vivir en un infierno, ni fuera ni dentro de las cárceles, y no le vamos a dejar solo”, sentenció.

Finalmente, el regidor puso en valor la libertad como un “derecho universal y, como tal, su defensa es algo que nos compete a todos, ya sea en Caracas, o en Brunete. Podéis contar con nosotros. Tenéis nuestro compromiso”, afirmó con determinación.