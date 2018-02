Llega San Valentín 2018, un día donde hay poco que ganar y mucho que perder. Si quieres quedar bien y evitarte problemas, regala un libro. En los tiempos de la hegemonía digital, se han convertido en un elemento exótico, también decorativo. Además, a no ser que tengas un gusto nefasto, es muy probable que aciertes. Eso sí, asegúrate al menos de que lo que regalas es bueno. Nunca se sabe si el receptor o receptora puede llegar a leerlo. Aquí te proponemos siete sugerencias distintas, y a la vez complementarias, para que quedes bien sea como sea tu persona —o personas—, que nunca se sabe…

Romeo y Julieta

Los caprichos de dos niños pijos de Verona le sirvieron a William Shakespeare para hacer una obra maestra que ha ganado valor a lo largo de los siglos y ha inspirado miles de películas, poesías y canciones. ‘Romero y Julieta’ (1597) tiene tanta vigencia como el capricho o el gusto por lo prohibido. Un valor seguro, sobre todo con una edición de calidad. Las hay buenas, bonitas y baratas.

Plataforma

Michel Houellebecq nunca escribe para hacer amigos. No obstante, ‘Plataforma‘ (2001) es, a su manera, una historia de amor. Un amor descarnado que hunde las raíces en todos los defectos que nos definen como sociedad. Sus protagonistas, Michel y Valérie, hacen una pareja tan extraña como atractiva. La trama está repleta de poliamor, tríos y demás deseos que convierten el sexo en un sustitutivo del amor o, incluso, el sexo como amor sin más opción. Aviso: algunos pasajes tienen efecto viagra.

Nosotros en la noche

Kent Haruf plantea una historia de amor en edad avanzada. ‘Nosotros en la noche’ habla del encuentro de una pareja al final de sus días: dificultades sociales, familiares, físicas y psicológicas que marcan y definen a los personajes. No obstante, es un libro tan corto como poderoso que además tiene un versión cinematográfica con los siempre sugerentes —a pesar de los años— Robert Redford y Jane Fonda.

Lolita

El gran clásico de Vladimir Nabokov no pierde vigencia. ¿Quién no ha tenido un amor o un capricho con alguien más joven… o mucho más joven? Temas tan políticamente incorrectos como la pedofilia o el amor paternofilial aparecen en una de las obras cumbre de la literatura rusa.

Son de Mar

Manuel Vicent le da una vuelta de tuerca al mito de Ulises. Para ello, a través del Mediterráneo, y con el Mediterráneo de fondo, presenta una historia de amor entre Martina, una posadera de pueblo, y Ulises Adsuara, el profesor de instituto que viene de fuera. Un pareja que se convierte en leyenda cuando él regresa de la muerte para reconquistarla. Una historia exuberante que recoge algunos de los ejercicios amatorios más audaces de la literatura reciente. Un manual para antes, durante y después del 14 de febrero.

El amor en los tiempos del cólera

Gabriel García Márquez, en su infinita genialidad, no quería una obra sin contar en ella con sus propios ‘Romeo y Julieta’. Contextualizado en la Colombia decimonónica, ‘El amor en los tiempos del cólera‘ es la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza, dos jóvenes amantes condenados a ir y venir el uno para el otro y el otro para el uno hasta la vejez. Márquez la consideraba su obra más grande. Sólo por la exuberancia narrativa ya merece la pena convertirlo en regalo y dedicarle un buen rato.

Mientras tú existas

¿Qué sería de San Valentín sin su dosis de buena poesía? Dejad tranquilo por un año a Pablo Neruda y sus ‘Veinte poemas de amor y una canción desesperada’ y abrazad los extraordinarios versos de Ángel González. Un cronista en verso que se convirtió en mito. Este poema sirve para cualquier persona, cualquier situación, cual edad, cualquier momento. Las letras universales es lo que tienen. Tan breve y redondo que es al mismo tiempo un beso y una puñalada.

Mientras tú existas,

mientras mi mirada

te busque más allá de las colinas,

mientras nada

me llene el corazón,

si no es tu imagen, y haya

una remota posibilidad de que estés viva

en algún sitio, iluminada

por una luz— cualquiera…

Mientras

yo presienta que eres y te llamas

así, con ese nombre tuyo

tan pequeño,

seguiré como ahora, amada

mía,

transido de distancia,

bajo ese amor que crece y no se muere,

bajo ese amor que sigue y nunca acaba.