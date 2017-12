Andrew Basso: “El próximo reto en el escapismo es atravesar paredes sin cerraduras”

Ilusionismo. El arte de hacer que cosas increíbles y sorprendentes ocurran. El ser humano se fascina con los sucesos inexplicables . Sobre todo si es tu propio cerebro el que te dice que lo que tus ojos ven es imposible. Este fin de semana visitan Madrid siete de los mejores ilusionistas del mundo. El show ‘The Illusionists’ llega de batir récords de taquilla en Nueva York y Londres para dejar boquiabierto al público. Y del 8 al 10 de diciembre demostrarán, en tres únicas funciones, que lo imposible es posible si sabes cómo hacerlo.

Entre los siete integrantes de ‘The Illusionists’ se encuentra Andrew Basso, campeón mundial de escapismo y considerado el “rockstar de la magia”. Basso, italiano de nacimiento, llega a Madrid por primera vez con un espectáculo que pondrá al borde del abismo a los presentes. De él se ha dicho que es el “sucesor natural de Houdini” y no sin razón, pues Basso desafía a la muerte en cada actuación provisto únicamente de inexplicables técnicas y su extraordinaria habilidad en escena. Su número de la Celda de la Tortura de Agua de Houdini, que se muestra por primera vez al descubierto, ha hecho contener la respiración al público de los cinco continentes. Basso explica a OKDIARIO cómo se llega a lo más alto en la magia.

P. Desde pequeño quisiste ser escapista y has llegado a ser uno de los mejores en el mundo. ¿Qué se siente al haber hecho realidad un sueño?

R. Yo crecí leyendo libros de los mejores magos del mundo y Houdini aparecía casi todo el tiempo. Él definió el escapismo tal y como lo conocemos hoy en día. Desde muy pequeño supe lo que quería hacer. Además cuando me dicen que no haga algo, mi interés en eso crece. Así que gran parte de lo que soy es porque mi mentor en la magia me intentaba mantener al margen de las áreas más peligrosas en el campo de la magia. El escapismo es una de ellas por el evidente riesgo que conllevan los trucos. Cuando mi mentor me decía que el escapismo era peligroso, más fascinado quedaba y empecé a dirigirme en esa dirección.

P. ‘The illusionists’ llega a Madrid después de conquistar al público del mundo entero, incluido Broadway y Londres. ¿Cómo es ser una estrella de Broadway?

R. Lo que se siente al realizar el show en Broadway es inimaginable. Es como un sueño. Actuar en estos grandes escenarios del mundo como Hollywood, el Sidney Opera House o Broadway es con lo que fantaseaba cuando empecé. Pero viajar por el mundo no es menos importante. Ni mucho menos. Vas a sitios menos famosos pero lo que cuenta es el público que te acoge y te aplaude allá donde vayas. Da igual que sea un teatro famoso o un teatro desconocido, lo que a mi me motiva es que la audiencia, sea de donde sea, disfrute y alucine con el espectáculo.

P. Es tu primera vez actuando en Madrid, ¿cómo esperas que va a acoger este show el público español?

R. Aquí hay muy buenos magos y muy buenos artistas que han creado unos parámetros en torno a la magia muy bien definidos. Hay mucha gente capaz de juzgar si esto es bueno o no lo es. Pero eso es bueno, porque el público disfrutará con mayor intensidad nuestro espectáculo. Respecto a actuar en España por primera vez, estoy emocionado. Me siento muy cercano a España, al ser italiano es como si fuéramos vecinos. Yo creo que ‘The illusionist’ va a ser muy bien recibido aquí porque nunca antes se ha visto un show de esta magnitud aquí.

P. ¿Cuál es el mayor desafío que has logrado realizar hasta la fecha?

R. Cuando los productores me llamaron hace 6 años para ‘The Illusionists’ me explicaron que querían juntar los mejores shows de magia, los mejores actores y el mejor material en un mismo espectáculo. Me preguntaron qué era lo más impresionante que era capaz de hacer. Me puse a pensar en cuál era el número de escapismo más alucinante que podía hacer en un escenario. Y enseguida me vino a la cabeza Houdini y su primera actuación en público: la Celda de Tortura de Agua.

Él realizaba el truco tapando con lonas la celda, aportando misterio al espectáculo y yo quería hacer algo que nunca nadie hubiera hecho. Y pensé, vamos a quitar todos los elementos que impiden al público ver lo que ocurre. Vamos a enseñarles cómo hago mi número de escapismo más peligroso. Después de mucho tiempo investigando y practicando, realicé el número por primera vez en Sidney. Por muchos aspectos técnicos es el número del que más orgulloso estoy.

P. ¿Y cuál es su próximo reto o desafío?

R. Tras casi 15 años aprendiendo como trucar cerraduras para salir de los sitios, o cómo abrir las cosas para lograr salir, creo que lo siguiente es la desmaterialización. Si tengo que pensar en qué es el próximo reto es dejar a un lado los trucos de cerraduras para conseguir pasar a través de las cosas.

P. A un mago nunca se le debe preguntar por el truco pero, si me permites, ¿cómo puede llegar eso a ser posible?

R. He investigado mucho en el campo de la magia y hay muchos ejemplos de posibilidades para hacerlo posible. Por supuesto, la magia está hecha de un conocimiento escondido, a los que llamamos secretos, que no puedo contar en un entrevista, ni a nadie en realidad. Pero definitivamente sí, veo una posibilidad.

P. Compartes escenario con seis de los mejores ilusionistas del mundo. ¿Qué puedes decir de tus compañeros?

R. Los odio (se rie). Es broma. Todo lo que puedo decir de ellos es que es un auténtico privilegio poder compartir con gente tan talentosa este show. Cada uno de nosotros hemos sido elegidos porque tenemos diferentes estilos, distintos conocimientos pero actuamos todos con la misma pasión por la magia. Además todos tenemos diferentes edades. Yo, que soy uno de los más jóvenes del grupo, puedo decir que es un honor compartir escenario con artistas que tienen 10 o 20 años más de experiencia que tu. Viajas con ellos, aprendes muchísimo de ellos y se ha convertido en una oportunidad increíble para aprender. Y esto no tiene precio.

P. ¿Por qué crees que la gente debería ir este fin de semana a ver ‘The Illusionists’?

R. Dicen que el público en general presencia un solo gran show de magia en toda su vida. La magia no es tan popular como los conciertos de rock o los festivales. Ahora que es popular otra vez, tenemos más oportunidades de ver grandes espectáculos de magia. Pero si hay una sola oportunidad para ser testigo de ver uno de los mejores shows de magia nunca realizados es esta. Porque esta formado por 7 artistas que realizan el mejor material y por el precio de un solo ticket. Nuestro espectáculo es para toda la familia, puede reunir al miembro más joven y al más experimentado para que lo disfruten de la misma manera. Todo es impresionante en ‘The Illusionits’: la luz, los números, la música, los bailarines…

En Las Vegas es uno de los sitios del mundo donde hay posibilidad de hacer cosas increíbles todo el año porque los espectáculos se instalan durante muchos años en un mismo teatro y eso les brinda muchísimas opciones. Este show es único porque trae ese tipo de magia a un espectáculo itinerante y eso es realmente raro de ver.

P. Los anuncios de ‘The Illusionists’ recuerdan en cierta manera a las películas de ‘Ahora me ves’. ¿Robáis dinero a los bancos para dárselo al público?

R. Esas películas son un ejemplo perfecto para hacerse una idea de en qué consiste ‘The Illusionists’. Especialmente ‘Ahora me ves 2’ tiene muchas conexiones con nuestro espectáculo. De alguna manera, en materia de creatividad, esa película inspiró nuestro show. Por desgracia no regalamos dinero ni robamos a los bancos, pero prometo que la gente lo pasará igual de bien que si lo hiciéramos.

Sobre ‘The Illusionists’

El show de magia que ha batido records de taquilla en Nueva York, Londres y Asia, podrá verse en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid durante tres únicos días. Más de 10 millones de personas han sucumbido a la destreza de los siete mejores ilusionistas del mundo que llegan desde Broadway a España para actuar del 8 al 10 de diciembre (Funciones – V: 21.30h ; S: A las 17h. y a las 21.30h ; D: A las 12.30 y a las 17h). ‘The Illusionists’ está producido por The Works Entertainment y SoldOut.

Entre sus componentes están: Luis de Matos, Mejor Mago del Año por la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood; el campeón mundial de escapismo, Andrew Basso, la ilusionista más importante del mundo, Josephine Lee, record mundial de velocidad de ilusionismo; Gaetan Bloom, un gran veterano de la magia cuyas actuaciones han cautivado a personalidades como la familia Grimaldi y ha aparecido en películas como Asterix Les Sous Doués; James More, con más de 80 millones de visitas en You Tube tras su participación en Britain’s Got Talent, Yu Ho- Jin, que ganó el FISM (Olimpiadas de Magia) en 2012 convirtiéndose en el ganador más joven de la historia o Leonardo Bruno que con apenas siete años se convirtió en una estrella mediática en Mexico al ganar uno de los concursos más prestigiosos de magia del país y su carrera ha cautivado a personalidades como Barack Obama.



Obtuvo el récord más alto de recaudación de una sola semana en el Marquis Theater, Broadway (2014 – con 2.217.250 de dólares recaudados en la primera semana y 8.156.239 en las seis siguientes), y ha batido records de taquilla en el Neil Simon Theatre, Broadway (2015 – con 1.801.327 de dólares), en la Ópera de Sídney, en el Shaftesbury Theatre de Londres, en el Auditorio Nacional de México y en el Centro de Artes de Melbourne.