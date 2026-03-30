La rutina de Pilar Rubio (48 años) al levantarse: «Hago ejercicios de Kegel para mantener el suelo pélvico tonificado»

Pilar Rubio ha compartido algunos detalles de su rutina de ejercicio, esta vez centrados en la forma en la que comienza cada jornada. Con una trayectoria marcada por su interés en el deporte y el bienestar, la comunicadora ha explicado cómo organiza sus mañanas y cuáles son los hábitos que considera imprescindibles para mantenerse en forma después de años compaginando trabajo, familia y actividad física.

A lo largo del tiempo, Pilar ha demostrado que el ejercicio forma parte esencial de su estilo de vida. La presentadora defiende que mantener una rutina constante no sólo contribuye a mejorar la condición física, sino que también ayuda a aumentar la energía, la disciplina personal y el equilibrio emocional.

Su día a día combina distintos tipos de entrenamiento, desde ejercicios de fuerza hasta actividades funcionales o de resistencia. Todo ello se integra en un estilo de vida que también incluye atención a la alimentación, al descanso y a pequeños hábitos que, según explica, marcan la diferencia a largo plazo. «Me levanto y lo primero que hago es poner la radio en el móvil. Luego hago mis ejercicios de Kegel, para mantener el suelo pélvico tonificado que es muy importante», ha declarado al respecto. Pero, ¿en qué consiste exactamente su rutina? Tenemos la respuesta.

El ejercicio que hace Pilar Rubio

Pilar Rubio suele comenzar el día de forma tranquila, dedicando los primeros minutos de la mañana a activar el cuerpo de manera progresiva. Lejos de iniciar la jornada con prisas, procura establecer una rutina que le permita despertarse con calma y preparar el organismo para las actividades que vendrán después.

Uno de los primeros gestos que realiza al levantarse es encender la radio a través de su teléfono móvil. Ese momento inicial le sirve para informarse y, al mismo tiempo, para acompañar el arranque del día con un ambiente relajado.

Tras ese primer contacto con la actualidad, dedica unos minutos a realizar ejercicios específicos destinados a fortalecer el suelo pélvico. La presentadora ha explicado que practica ejercicios de Kegel, una técnica muy extendida entre especialistas en salud femenina para fortalecer esa musculatura y mejorar el control corporal, especialmente después de la maternidad.

«Todos los días no puedo entrenar, pero 4 o 5 a la semana sí, y lo que hago por las noches es hacer yoga con los niños. Ellos se lo pasan súper bien, porque ponemos unos vídeos de clases de 20 minutos y digo ahora vamos a hacer el perro boca abajo, ahora vamos a hacer la vaca, ahora vamos a hacer el gato, para ellos es un juego y yo estoy entrenando a la vez», explica con naturalidad.

El descanso, un punto muy importante

Las nuevas tecnologías también están presentes en otros aspectos de la vida diaria de la presentadora. Uno de los ámbitos en los que Pilar Rubio presta especial atención es el descanso, que considera un pilar fundamental para mantener el equilibrio físico y mental.

Dormir bien, asegura, es imprescindible para recuperarse del esfuerzo que implican sus rutinas deportivas y para afrontar el día con energía suficiente. Por ese motivo, intenta cuidar sus horas de sueño y respetar los momentos destinados al descanso.

Para controlar estos aspectos utiliza un anillo tecnológico equipado con sensores que registra diferentes parámetros relacionados con el sueño. A través de una aplicación en el teléfono móvil puede consultar datos como el número de horas dormidas, las interrupciones durante la noche o la frecuencia cardiaca.

La información que obtiene de estos registros le permite conocer con mayor precisión cómo ha descansado y ajustar su actividad diaria en función de su estado físico. De esta manera, explica, puede planificar mejor el entrenamiento o simplemente ser más consciente de su nivel de energía en cada jornada.

Todo esto se lo contó a Javier Hoyos durante una entrevista en la que afirmó: «Otra cosa que hago nada más levantarme es comprobar a través del móvil cuánto he dormido. Tengo un anillo tecnológico que tiene sensores y lo que hago es meterme en la aplicación y ver cuántas horas he dormido, cuántas veces me he levantado durante la noche, mi frecuencia cardiaca, la disposición que tengo ese día… Un montón de valores vitales que me sirven para afrontar el día siendo más consciente de cómo estoy o simplemente para llevar un ritmo».

Para Pilar Rubio, el uso de la tecnología no está reñido con un estilo de vida saludable, sino que puede convertirse en una herramienta útil para comprender mejor el funcionamiento del propio cuerpo. En ese sentido, considera que estos dispositivos permiten llevar un seguimiento detallado de hábitos que influyen directamente en el bienestar.