Todo sobre María Amaro, la desconocida mujer de Santiago Segura: su edad, en qué trabaja, hijas y cómo se conocieron

El éxito profesional de Santiago Segura no tiene límites. Desde que en la década de los 90 irrumpiera en el panorama cinematográfico con la divertida comedia Torrente, el brazo tonto de la ley, el actor, director y productor madrileño ha construido una de las carreras más sólidas de la industria audiovisual nacional. Casi tres décadas después, la saga continúa generando expectación, y su nueva entrega estrenada en 2026 ha vuelto a demostrar el tirón popular del personaje, con una recaudación superior a los siete millones de euros durante su primer fin de semana en las salas.

Sin embargo, más allá de los focos, las alfombras rojas y el éxito en taquilla, el cineasta mantiene desde hace años una estabilidad personal poco habitual en el mundo del espectáculo. En el centro de esa vida privada se encuentra María Amaro, su pareja y madre de sus dos hijas. A pesar de que el nombre de la maquilladora apenas aparece en titulares, su historia junto al director constituye uno de los vínculos más discretos y duraderos del mundo del espectáculo.

¿Cómo se conocieron?

La relación entre Santiago Segura y María Amaro comenzó, como tantas otras historias de pareja en el sector audiovisual, en un entorno de trabajo. Fue en 1998, durante el rodaje de la primera película de la saga Torrente, cuando ambos coincidieron por primera vez. En aquel momento, Amaro formaba parte del equipo técnico como meritoria de maquillaje, una posición habitual para quienes comienzan su trayectoria en el departamento artístico de una producción cinematográfica.

Aquel encuentro profesional acabaría transformándose con el tiempo en una relación sentimental sólida que se mantiene desde hace casi tres décadas. Desde entonces, ambos han construido un proyecto de vida en común marcado por la discreción y una clara voluntad de preservar su intimidad.

Pese a que el actor es uno de los rostros más famosos del cine español, la pareja ha optado siempre por mantenerse alejada de la exposición mediática constante. Sus apariciones públicas son escasas y suelen limitarse a estrenos cinematográficos o eventos relacionados con la carrera del director. En esas ocasiones, la complicidad entre ambos resulta evidente y, en no pocas ocasiones, han posado acompañados por sus hijas.

El propio Santiago Segura explicó en su día el origen de esa cautela cuando hablaba de su vida personal. Según contó en una entrevista concedida a la revista Lecturas, el inicio de la relación no fue inmediato. El cineasta recordó que conoció a María Amaro durante el rodaje de Torrente y que tardó años en conquistarla, una etapa que el actor evocaba con humor al explicar que estuvo largo tiempo insistiendo hasta que ella aceptó comenzar una relación.

¿Cuántas hijas tienen?

Fruto de esa unión nacieron dos hijas que han crecido prácticamente al margen de la exposición mediática: Sirena y Calma. La mayor alcanzará la mayoría de edad este mismo año, mientras que la pequeña tiene actualmente once años. Aunque la familia mantiene una presencia pública muy limitada, ambas jóvenes han tenido ya una primera aproximación al mundo del cine gracias a los proyectos de su padre.

Las dos participaron en la saga cinematográfica Padre no hay más que uno, una serie de comedias familiares que marcó un giro importante en la carrera de Santiago Segura. Tras años vinculado a un humor más provocador y satírico, el director decidió explorar un tono dirigido a un público más amplio, inspirándose en su propia experiencia como padre.

El resultado fue una franquicia cinematográfica que conectó con el público familiar y se convirtió en uno de los grandes éxitos del cine español reciente. En ese proceso creativo, la presencia de sus hijas resultó determinante, ya que el propio cineasta ha reconocido en diversas ocasiones que la paternidad influyó directamente en la evolución de sus proyectos cinematográficos.

A pesar de la notoriedad del director, la vida de la familia transcurre con normalidad. Según distintas informaciones publicadas en medios especializados, el matrimonio reside en el centro de Madrid junto a sus hijas, en una zona cercana a las oficinas de su productora, Amiguetes Entertainment, situadas en la Gran Vía.

¿En qué trabaja María Amaro?

Más allá de su relación con el director, María Amaro ha desarrollado su propia carrera en el ámbito del maquillaje profesional, un sector esencial dentro de la industria cinematográfica y audiovisual. Su trabajo comenzó en los equipos técnicos de rodajes, donde se especializó en maquillaje para cine.

Con el paso de los años decidió ampliar su actividad profesional y emprender un proyecto propio. Entre 2008 y 2016 dirigió una academia de maquillaje situada en el entorno de la plaza de Callao, en pleno centro de Madrid. Durante casi una década, el centro se dedicó a formar a nuevos profesionales del sector, impartiendo cursos centrados en técnicas cosméticas, caracterización y maquillaje aplicado a producciones audiovisuales.

La academia se convirtió en un espacio de aprendizaje para quienes buscaban abrirse camino en un oficio muy vinculado al mundo del espectáculo. Bajo su dirección, numerosos alumnos recibieron formación especializada para trabajar tanto en televisión como en cine o fotografía.

Tras cerrar esa etapa, María Amaro ha mantenido un perfil muy bajo. Apenas concede entrevistas y rara vez participa en actos mediáticos fuera de los vinculados a los estrenos de su pareja.