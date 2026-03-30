Inés Hernand, «fan» de Sánchez, carga contra Laura Matamoros por votar al PP y entra en lo personal: «Pijos»

Inés Hernand, que no ha tenido nunca problema en definirse públicamente como «fan» de Pedro Sánchez, ha cargado contra Laura Matamoros por confesar que va a votar al PP. Hernand ha entrado en el terreno personal para atacar a la influencer por no coincidir con su marcada e intransigente ideología, que le ha llevado a protagonizar sonados momentos virales, como el de la edición de los Goya de 2024 en la que se deshizo en halagos con el presidente del Gobierno.

Laura Matamoros expresó su opinión sobre la actualidad política del país, y vaticinó las críticas que recibiría por parte de gente como Inés Hernand. «Me da pena cómo está este país, me da pena hasta mojarme en este sentido porque me va a caer una de críticas increíble», dijo, y explicó que ve «una sociedad polarizada» en la que «ahora mismo, si eres del PP, eres facha y, si eres de izquierdas, una roja».

«Tanto unos partidos como otros me dan vergüenza. Puedo estar de acuerdo con unas cosas o con otras, pero voy a votar al partido al que más me acerque en el momento [de las elecciones]», indicó, y reveló que vota al PP porque le «interesa económicamente muchas cosas que propone y que da a valorar»: «De momento, las próximas elecciones voy a votar al PP, que es lo que a mí me representa».

Además, la influencer señaló que «la gente de enfrente no respeta», aunque no haya «nada malo en que tú seas del Atleti y yo del Madrid». «Podemos picarnos en un momento dado, pero ya está. Que haya respeto va en la educación que te dan en casa, y a veces es nula», argumentó.

Aun con esa argumentación, Inés Hernand se ha centrado en el dato del voto, y ha cargado contra la hija de Kiko Matamoros por no escoger la misma papeleta que ella. «Classic pijos que no han tenido media carencia en su vida: que votas sólo para beneficiarte económicamente (por no hablar de la sensibilidad social)», ha escrito en sus redes. No sólo ha obviado el resto de argumentos que ha dado la influencer, sino que ha señalado que «no ha tenido media carencia en su vida», algo que desconoce.

«Reducir la política al interés personal inmediato es ignorar el impacto de las decisiones en el bienestar colectivo y mandar a la mierda la idea de responsabilidad cívica y el bienestar común», ha continuado Inés Hernand, sentenciando que así lo ha expresado Laura Matamoros.

Inés Hernand, a la que RTVE suele endosar en cualquier proyecto a pesar de los batacazos, ha protagonizado varios sonados momentos por sus elogios, tachados como un ejercicio de fanatismo, a Pedro Sánchez.

Los propios trabajadores de RTVE condenaron los «eructos, insultos y tono adulador» de la influencer en la alfombra roja de los Goya con el presidente del Gobierno. «El tono adulador hacia un presidente del Gobierno, sea del signo que sea, no tiene cabida en la radiotelevisión pública, que es la de todos», sentenciaban. Recientemente, utilizó el Benidorm Fest para decir «la verdad es que sobran gilipollas, por eso hay que ir a votar», ante una audiencia que tiene sobrado conocimiento sobre cuál es su ideología.