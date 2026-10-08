Carmen Lomana recuerda cómo se enteró de la muerte de su hermano: «Fue un horror»

Carmen Lomana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la inesperada muerte de su hermano menor, Carlos Fernández-Lomana, quien falleció el pasado sábado, 3 de octubre, a los 71 años. Nada más conocer la triste noticia, la televisiva se desplazó hasta Lieres, Asturias, para arropar a su familia y despedirse de su hermano. Días después del funeral, celebrado en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de los Padres Carmelitas, en Oviedo, Lomana ha roto su silencio en Y ahora Sonsoles. Visiblemente afectada por la pérdida, ha relatado en directo cómo está afrontando este duro golpe, así como también ha desvelado cómo se enteró del fallecimiento, una noticia que le cogió completamente por sorpresa.

«Yo estaba en la radio, empezando el consultorio que tengo a las 12:00 h, y de repente vi una llamada del hijo de Carlos, de Guillermo. Y dije: ‘Qué raro que me llame a estas horas’. Entonces en la publicidad salí y me dijo que estaba muy mal, pero no me dijo que había muerto. Aunque yo creo que ni él lo sabía, porque su hermana le avisó de la misma manera. Y bueno, pues te puedes imaginar… Fue un horror de tristeza. E inmediatamente nos fuimos a Oviedo», comenzaba a contar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles)

Carmen añadía que el viaje hasta allí probablemente haya sido uno de los desplazamientos más difíciles de su vida, pero que gracias a Antonio, su pareja y su acompañante durante el trayecto, pudo llevarlo de la mejor manera. «Gracias a él, que se portó de maravilla. Siempre es mejor ir con alguien que ir sola. Cuando estás triste, los mensajes y los abrazos te reconfortan. Y yo lo necesitaba», decía, destacando que había recibido el pésame de personas que ya casi ni se acordaba de ellas, y que eso lo agradecerá siempre.

Cuando llegó a Oviedo fue cuando se enteró de que su hermano había muerto y, aunque no pudo hablar con él antes de su partida, Carmen considera que pudo despedirse a su manera. «Aunque hubiera llegado antes, no me hubiera podido despedir porque creo que ya estaba dormido. Estaba prácticamente con los ojos cerrados hasta que se fue yendo. Pero yo quise, antes de que se lo llevaran para incinerar, darle un beso, acariciarle y hablar con él. A mí no me impresiona. Me hubiera impresionado más que se hubiera ido sin verlo», comentaba.

Aprovechando su intervención, Lomana también ha querido deshacerse en halagos hacia su hermano, destacando que era un hombre muy discreto al que no le gustaba salir en los medios. De hecho, aseguraba que su fama «no la llevaba muy bien». Aun así, destacaba por ser «una persona profundamente buena». «Tenía una educación… Era un sueño estupendo. Creo que era incapaz de decir algo molesto», confesaba visiblemente emocionada.

En cuanto a la causa de su muerte, Carmen contaba que había tenido que ver con un problema en el corazón. «Nosotros, en general la familia, nos tenemos que cuidar todo el sistema cardiovascular. Y sí, estaba un poco mal. Pero bueno, nunca piensas que se va a ir tan pronto. Pero se fue tranquilo, en paz y rodeado de cariño. Estaba con él su mujer, su hija… Y había estado con sus nietos antes, que los adoraba», concluía.