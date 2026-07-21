Los valencianos con riesgo vital son operados en un plazo 44 días menor al de la sanidad de Ximo Puig

Los pacientes valencianos de prioridad 1 son intervenidos en la sanidad pública valenciana con una espera máxima de 17 días. La prioridad 1 es la que agrupa a los pacientes cuyo estado clínico requiere una intervención quirúrgica en un periodo máximo de 30 días. Bajo el Gobierno del socialista Ximo Puig con Compromís y Podemos, y con la hoy portavoz en Alicante, Ana Barceló, al frente de la sanidad valenciana, estos plazos no se cumplían. De hecho, la demora quirúrgica para los pacientes de prioridad 1 bajo el Gobierno de Ximo Puig se convirtió en un suplicio para los pacientes, con una demora quirúrgica de unos alarmantes 61 días para las intervenciones de pacientes con prioridad 1. Es decir, que se tardaba 44 días más que ahora, tras los cambios efectuados por el actual conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

Además, el actual Gobierno valenciano también ha reducido la lista de espera quirúrgica de los pacientes con prioridad 1 respecto a la etapa de Ximo Puig, Compromís y Podemos. De los 2.967 en junio de 2023 a los 1.493 de la actualidad. Es decir, que la lista de espera con Mazón y Pérez Llorca se ha reducido en 1.474 pacientes respecto a la etapa de Ximo Puig: casi un 50% menos.

En cifras porcentuales, la demora quirúrgica se ha reducido un 70% para los pacientes de prioridad 1 desde el inicio de la actual legislatura. Y un 36% respecto al curso que comprende de junio de 2025 a la actualidad.

De hecho, OKDIARIO ya publicó en enero de 2026 que la sanidad pública valenciana había reducido en 37 días la espera para una intervención quirúrgica de pacientes con riesgo vital. En concreto, los 61 días de espera a la conclusión del periodo de gobierno del socialista Ximo Puig, en junio de 2023, se habían reducido a solo 24 en diciembre de 2025, ya con Pérez Llorca al frente de la Generalitat Valenciana.

Por lo que hace referencia a las intervenciones de prioridad 2, las que deben realizarse en un plazo inferior a los 90 días, el número de pacientes se ha reducido de los 17.214 con Ximo Puig a los 12.899 actuales, con una disminución del 25%.

Los datos acerca de la espera quirúrgica se han conocido solo cuatro días después de que, también Marciano Gómez, cerrara un acuerdo histórico con el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESMCV), que refleja, entre otras cuestiones, el compromiso de la implantación de la jornada de 35 horas de lunes a viernes, que nada tiene que ver con el que en su día planteó la ex consellera socialista Ana Barceló y que obtuvo el rechazo de plano del sindicato. Ahora, el sábado tiene consideración de día no laborable, lo que supone, de facto, la obtención de los dos objetivos esenciales: mejorar la conciliación de los facultativos sin que ello repercuta negativamente en la atención a los pacientes.